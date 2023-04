El Clásico Universitario llegó sólo hasta la media hora de juego. Universidad de Chile y Universidad Católica igualaban sin goles cuando el partido no pudo seguir el curso regular. Los alrededores cercanos de la cancha en el estadio Ester Roa Rebolledo se llenaron de bengalas y bombas de ruido, que dejaron con un trauma acústico al cuarto árbitro y un camarógrafo de TNT Sports Chile, aunque ambos afortunadamente están bien.

Precisamente en la estación televisiva, Johnny Herrera dio su opinión de esto que, directamente, acusó como un perjuicio directo al equipo que dirige Mauricio Pellegrino. "Muchas veces a uno que nació dentro de un estadio le da miedo ir a una cancha. No es lo mismo ir con mi hijo, que me llamó para saber qué había pasado. No sé cuánta gente viajó, quedó triste un amigo porque vio 30 minutos de fútbol, si es que", repasó el otrora golero del Bulla.

Antes de que los otros panelistas de la edición especial de Todos Somos Técnicos se sumaran al debate, Herrera prosiguió. "Dejen ir a la concepción de esto, que entiendo que pasa porque a los hinchas, la barra, no lo dejaron hacer un recibimiento planeado. Todo lo que ellos quieran, están en su derecho de reclamar de buena forma, pero en la vida hay normas. Reglamentos que uno tiene que respetar", expresó el angolino, uno de los ídolos que tiene la hinchada de la U.

Johnny Herrera: "El equipo quedaba puntero si ganaba, qué mayor daño...se pasaron todo por la raja"

Por supuesto que Johnny Herrera no terminó ahí su reflexión. Hizo una particular relación. "Si a mi hijo no le dejo ver tele, el hueón no va a ir y tirar la tele por la ventana. Uno entiende la frustración hasta cierto punto, pero el equipo quedaba puntero si ganaba, qué mayor daño. Si nos jactamos de ser distintos, yo lo seguiré haciendo porque no somos como el hincha común, pero así perjudicamos al club", expresó el ex arquero, quien también custodió las porterías de Audax Italiano y Everton.

"Quedaba puntero la U después de sufrir cuatro años con la misma mierda, se pasaron todo por la raja literalmente. Perdón que lo diga, pero es así. Da pena, pareciera que no les importa el club y sólo les importa lo que ellos quieran", afirmó con mucha molestia Herrera.

¿Tuvo más palabras en el desahogo? Sí. "No saco nada con apuntarles a esos 10 tipos que consiguieron lo que buscaban, que eso también me da un poco de rabia, porque les terminaste dando la venia, dejaste lo que ellos querían hacer. ¿De qué forma se castiga? ¿Al club con los puntos? ¿A la gente que se sacrifica por ir al estadio? ¿Qué se hace? No tengo respuestas, no sé qué hacer. Por estos 10 tipos cagaste a 22 mil personas en la cancha y ni hablar a quienes lo veían en el país. Si a ti te dicen que no, no puedes boicotear todo", cerró el ídolo del Bulla.