Universidad de Chile se instaló en las semifinales de la Copa Chile. Los azules se sobrepusieron a la ventaja inicial que Fernando Zampedri había declarado para Universidad Católica en Valparaíso y lograron un empate 2-2 para sacar pasajes a la llave con Unión Española.

Cristián Palacios fue el protagonista en Rancagua: el delantero uruguayo, quien había marcado en la ida, abrió el marcador al 13' y más tarde estiró la ventaja en El Teniente. Con el tardío empate de Gonzalo Tapia al 90'+6, el global quedó en un 3-2 favorable para el Romántico Viajero.

Y tras el pitazo final, el Chorri se ganó los elogios de un conocido de la U. Desde su micrófono en Todos Somos Técnicos, Johnny Herrera valoró el aporte goleador de Palacios para darle la clasificación y un respiro a la U en una temporada difícil.

"Debo felicitar al profesor Juvenal Olmos, porque era el único que peleaba y decía 'por qué no ponen a Palacios'. Siempre me decía, 'compadre, cuántos goles hay en la banca'. Se dio cuenta que los goleadores tienen que estar en cancha y cerca del arco", partió diciendo.

"Palacios lo hizo, lo recontra demostró. Si bien fue criticado en su momento por los penales contra Colo Colo, la realidad es que el equipo lo necesitaba porque no hacía goles. Ronnie Fernández, mucho sacrificio, correr e ir al suelo, pero uno quiere a los 9 haciendo goles", continuó.

"Me alegro por Miranda porque puso a los jugadores en sus puestos, nada más, si no es tan difícil tampoco. Y tirón de oreja a Holan también, que desarmó el mejor tandem que tenía la banda derecha, puso a Isla de interior cuando en su vida lo hecho y perdió no sé cuantos balones", siguió.

Sobre el respiro que toman los azules, Johnny manifestó que "después de tanto tiempo, la vida le sonríe un poco a la U. Muy sufrido el último año y terminando este de esta forma... no sé si es merecido o no, pero ya es pasado y la U tiene un bien presente, eso nos deja tranquilos a los hinchas".

"Esperemos que se solucione el descenso también, que no se corra ningún riesgo, terminar el año tranquilos y el próximo afrontarlo como se debe, como un equipo grande y que siempre tiene que estar peleando arriba", cerró.