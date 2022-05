Luego de la salida del técnico Santiago Escobar de la banca de Universidad de Chile, este lunes comenzó el interinato de Sebastián Miranda al mando del primer equipo azul, en miras de enfrentar este fin de semana a La Serena por el Campeonato Nacional.

Por lo mismo, John Armijo analiza en Vive RedGol la situación en que se encuentra el ex jugador de Unión Española al mando del equipo, en una instancia que también le ha tocado vivir.

"Es complejo, a mí me tocó hacer interinato en O’Higgins, se había ido el uruguayo Larriera. Tomar a los jugadores en ese tipo de instancias es complejo porque uno en realidad es parte del funcionamiento del club en divisiones menores y te piden un poco el favor de ir a dirigir el plantel, y los jugadores no saben en realidad si uno se va a quedar o se va a ir. Por lo tanto, hacerse cargo del proceso o de las situaciones negativas no es tan fácil para la gente o para el interinato que está llegando", cuenta Armijo.

En ese sentido, el entrenador de Barnechea detalla el proceso que vive un entrenador cuando tiene que asumir en estas condiciones.

"Hay dos cosas, porque también existe una oportunidad al que se lo piden de divisiones menores, que es el que medianamente mejor va dentro del proceso formativo en el club, por lo tanto también es un premio ‘dentro de’", comenta.

"Pero uno nunca sabe hasta cuándo será, por lo tanto uno no tiene la garantía como técnico de poder decir voy a hacer este cambio o este otro cambio, porque en el fondo voy a tocar jugadores que se van a enojar y en ese enojo que sucede dices para qué te vas a pelear por tres partidos. Diferente es si te dicen que vas a estar seis meses o un año. Más encima después vas a tener que volver a dirigir en las divisiones inferiores", cuenta Armijo.

Es por esto que el entrenador detalla lo que puede hacer Miranda, por ejemplo, con algunos jugadores que no fueron tenido en cuenta por Escobar.

"Hay una suerte de descomprimir el ambiente porque además hay muchos jugadores que no fueron considerados, que cuando se va el técnico siempre parten desde cero y dicen ahora es la mía y ahora me la juego y entrego mi motivación al máximo. Como no eran considerados, el nivel de motivación no era el mismo", precisa.

Si bien este tipo de procesos son con fecha de vencimiento asegura que "hay interinatos interesantes como el de César Bravo en Unión Española, que ha sido tremendo, que se consolidó y ver jugar a la Unión es un equipo que llega, llega y llega".

Pese a esto, pone la alarma para los hinchas de Universidad de Chile que nuevamente van a vivir este proceso de cambio de entrenador.

"Últimamente ninguno de los interinatos en Universidad de Chile ha sido bueno, por eso es difícil para el interino hacerse cargo en este tipo de situaciones porque es un fierro muy, muy caliente", finaliza.