A pesar de ser formado en Colo Colo, el Pillo Vera reconoce en diálogo con Paulo Flores y RedGol que no le gustaría ver al Romántico Viajero perder la categoría por segunda vez en su historia. "No creo que sea un argumento tan válido que bajen para aprender", lanzó.

Jaime Vera no quiere que Universidad de Chile caiga a Primera B: "No es bueno que descienda, es un equipo grande y le da peso al campeonato"

Las cosas en Universidad de Chile tienen, una vez más, color de hormiga. Los azules pelean por cuarto año consecutivo por no descender y al mal nivel deportivo se suma una paupérrima gestión a nivel dirigencial, por lo que varios han llegado a postular que la solución es caer a Primera B para "refundar el club". Sin embargo, esa fórmula no cuadra para Jaime Vera.

A pesar de ser formado en Colo Colo, el Pillo deja de lado la rivalidad con el Romántico Viajero y en conversación con Paulo Flores y RedGol reconoce de entrada que "yo creo que no es bueno que descienda, es un equipo grande, le da peso al campeonato y uno puede aprender estando arriba".

"¿Por qué tienen que aprender estando abajo? Uno siempre aprende, hasta en su mejor momento se aprende, por lo tanto no creo que sea un argumento tan válido que bajen para aprender", complementó el actual director técnico de Deportes Melipilla. Pero eso no fue todo.

Son varios los que creen que la salida de esta complicadísima situación está en el adiós a Azul Azul, que se concrete el segundo descenso de la U en su historia y así refundarse, que no es el caso de Vera.

El estratega de los Potros, que podrían volver a encontrarse con el Chuncho en caso de que bajen y ellos se mantengan ya que están en un peligroso antepenúltimo lugar en la tabla de Primera B, no está de acuerdo con que esa sea la solución. Y así lo expone claramente.

"No, yo creo que no. Se puede empezar de cero estando arriba, no hay para qué colapsar para empezar a mejorar. Yo creo que se tienen que sentar, o como se dice en el fútbol poner la pelota al piso, y jugar", complementó para después mandar un recado directo al Centro Deportivo Azul.

"Se tienen que sentar a conversar y arreglar las cosas, y no estar cambiando de gerente cada seis meses, ni entrenador cada seis meses, también hay que darles continuidad y tener también una política clara de lo que quieren. ¿Qué quieren ellos? ¿vender jugadores? ¿realización? Ellos nunca han salido a declarar qué es lo que quieren, ¿quieren tener un equipo competitivo? ¿pelear torneos internacionales? No se sabe nada de eso", concluyó.

A Universidad de Chile le quedan siete finales para intentar mantener la categoría. La primera de ellas será una de las más importantes, ya que el miércoles 7 de septiembre recibirán a Coquimbo Unido, último en la tabla de posiciones, en el Estadio Elías Figueroa Brander desde las 18:00 horas.