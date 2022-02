En Universidad de Chile no quieren pasar por las malas temporadas de los últimos años, por lo que están mentalizados en salir a flote en este Campeonato Nacional, donde el domingo se enfrentarán a Unión La Calera.

Lo mismo entienden los refuerzos, porque el último llegado en el mercado de pases, Israel Poblete, arribó lleno de optimismo, asegurando que se deben poner como objetivo estar peleando arriba.

"Es un proyecto nuevo, la U está armando un gran plantel, sabemos que faltan piezas, pero tengo expectativas altas. Vamos a competir este año ,tendremos más victorias que derrotas y pelearemos arriba. Como mínimo clasificar a una copa internacional. Si somos constantes en el año vamos a lograr buenos objetivos", comentó Poblete, quien ocupará el dorsal 28.

En ese sentido, el volante se mostró contento por el nuevo desafío en su carrera deportiva, donde asegura que le llega en un gran momento, luego de dar una vuelta larga en el fútbol.

"Estoy feliz de representar a un club como la U que es un grande. Dentro de la cancha he pasado por muchas posiciones, donde me quieran ocupar lo haré lo mejor posible. Los últimos años he sido volante mixto, donde mejor me siento, es donde me voy a desempeñar, pero independiente de dónde me toque daré siempre lo mejor para que la U esté en lo más alto", finaliza.