Matías Zaldivia mandó otra pelota al poste y Nicolás Guerra no pudo repetir lo que hizo en el primer gol del encuentro entre Chimbarongo FC y la U. de Chile. ¡Revive una acción increíble!

Chimbarongo vs. U. de Chile

Universidad de Chile vence por 6-0 a Chimbarongo FC en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Nicolás Guerra recibió un reconocimiento por su 100° partido en el cuadro azul. Y pudo refrendarlo con un gol luego de un cabezazo al poste que envió increíblemente Matías Zaldivia cuando su gol parecía inexorable.

La pelota quedó en la boca de la portería y el "16" no tuvo más que empujarla para abrir la cuenta. Cristian Palacios anotó el 2-0 para los pupilos de Mauricio Pellegrino, que bien pudieron extender la ventaja ante la tremenda resistencia que mostró el golero del Mimbre, Tomás López.

De hecho, el Romántico Viajero tuvo la tercera conquista, otra vez en la cabeza de Zaldivia. El "22" apareció en el área rival y dejó parado al buen portero local. Pero la bola nuevamente se estrelló en el parante. Casi sin quererlo, el Nico Guerra se la encontró.

Y no pudo dirigir la bola a las mallas, cuando parecía lo más fácil de lograr vista la distancia entre el ex ariete de Ñublense y la línea de meta. El balón salió por arriba de la valla; ni Zaldivia ni Guerra podían creer que eso no haya terminado con el 3-0 que minutos más tarde decretó el prometedor Lucas Assadi.

Revive el increíble gol que falló Nicolás Guerra