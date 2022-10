Universidad de Chile debe afinar detalles para su próximo desafió en el Campeonato Nacional 2022, que este fin de semana disputará la fecha 28. Los azules practican para enfrentar a Everton de Viña del Mar en el estadio Santa Laura desde las 20 horas de este sábado 22 de octubre.

Pese a que el Romántico Viajero venció a Deportes La Serena, tomó un respiro en la lucha por no descender y además eliminó a la Universidad Católica de los cuartos de final de la Copa Chile, los días no han sido muy tranquilos en el Centro Deportivo Azul. La pelea entre Ronnie Fernández y Cristóbal Campos aún deja coletazos.

Y también la indefinición del recinto que albergará la semifinal de ida ante la Unión Española. La ANFP lo tiene programado en el estadio Elías Figueroa Brander a las 19 horas del miércoles 28 de este mes, pero el reducto de Valparaíso al parecer estará sometido a arreglos por esos días. Un nuevo problema que generó otro grito en el cielo de históricos del club.

Uno fue Cristian Mora. "Mientras la U no tenga estadio va a ser así, lamentablemente la realidad es esa. No tiene cómo tener un estadio definido, debe esperar la plena voluntad de alguien para tener uno", aseguró en una conversación con Redgol el otrora futbolista, parte del plantel en los bicampeonatos de 1994 y 1995 y también en el de 1999 y el 2000.

"En algún momento se permitió todo, fueron muy mano blanda en querer hacer cosas drásticas que al final no se tomaron. Y cuando la cosa sobrepasa toda la seguridad, pasa lo que pasa. Nadie le da importancia al fútbol, nadie se responsabiliza", agregó Mora.

Eso sí, también le dio responsabilidad al ente rector del balompié nacional. "La ANFP tiene mucho que decir, no puede ser que se lave las manos y no tome drásticas decisiones en cuanto a los equipos que no tienen una localía definida. Esto no es de ahora, llevamos mucho rato".

Pero hubo otro más que conversó con Paulo Flores para Redgol. Se trata de Patricio Reyes, quien fue capitán del Bulla en los '80. "El riesgo está latente, hay mucha destrucción y vandalismo. Eso genera inseguridad, por el momento me da la impresión de que seguirán los problemas con los estadios. Si tú fueras dueño de un estadio y la U te lo pidiera para llevar a toda su gente, ¿se lo prestarías?", dejó la interrogante el ariqueño que jugaba de lateral derecho.