Históricos de la U se ilusionan tras la gran victoria ante Curicó: "Mostró fútbol, algo que no había mostrado"

Universidad de Chile logró algo que no conseguía hace más de tres años: enfilar tres victorias en el mismo Campeonato Nacional. Luego del triunfo ante Curicó Unido, además la U pudo alcanzar a Huachipato en el primer lugar de la tabla de posiciones, además de llegar con mucha confianza al duelo que tendrá frente a Unión La Calera en la séptima jornada del certamen.

Por cierto, Mauricio Pellegrino ratificó un cambio de esquema que le trajo réditos dentro del campo de juego del estadio La Granja. Otra vez alineó dos delanteros, tal como hizo en el segundo tiempo del duelo ante O'Higgins en El Teniente. Luego de esto, RedGol tomó contacto con cuatro históricos del Romántico Viajero, quienes ya identifican varios progresos en el equipo.

Uno de los que conversó con nuestro Paulo Flores fue César Vaccia, director técnico que condujo al equipo azul al bicampeonato en 1999 y el 2000. "El primer tiempo fue muy equilibrado, dominó en todo el campo de juego, tuvo la posesión de balón y las mejores oportunidades. No pasó mayores zozobras, se vio un equipo confiable, a excepción de los primeros minutos de pundonor y ganas de Curicó Unido, aunque después la U retomó el control del partido", expresó el entrenador sanantonino, quien destacó las actuciones de Cristóbal Campos y Darío Osorio.

Vaccia apuntó también que "él está recién en esto, como está recién tiene que intentar las formaciones, pero ya llegó un poco a lo que uno quisiera. Tuvo más posesión de balón y defensa. Arriba son complicados Fernández y el Nico Guerra, esperemos que se mantenga el rendimiento, eso es lo más importante".

Otro que se sumó a la opinión del ex DT de las selecciones juveniles de la Roja fue Cristian Olguín. "Desde el primer minuto atacó, jugó bien, tocó. El equipo ha ido de menos a más, pero hoy jugó bien desde el primer minuto. Fernández estuvo bien, el gol le sirve para la confianza. Mateos juega muy bien, de primera. En general el equipo está bien, la defensa también. Lo bueno es que están todos corriendo, se ponen el overol de principio a fin", expresó el Cepillín.

Francisco Las Heras: "La mostró algo que no había mostrado: jugar fútbol"

Francisco Las Heras quedó muy bien impresionado con la demostración que tuvo Universidad de Chile en la victoria ante Curicó Unido, que a mediados de la siguiente semana debe definir la llave contra Cerro Porteño por la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.

"Creo que esta es la U que uno espera ver de aquí en adelante. Una U que, increíblemente, el ingreso de Guerra en el ataque del segundo tiempo pasado significó un cambio radical en la forma de jugar del equipo. Y así fue como en el segundo tiempo, fue muy superior a lo que había hecho en el primer tiempo que había sido hasta dominado por O'Higgins", dijo el inolvidable Pancho, un centrocampista que militó en la U desde 1967 hasta 1972. Es decir, fue parte del indeleble Ballet Azul.

Las Heras también destacó la dupla ofensiva compuesta por Nicolás Guerra y Leandro Fernández. "Eso le da una doble ventaja porque tanto Fernández como Guerra tienen gran movilidad, no son puntas que están parados dentro del área, se van turnando. Uno entra, luego el otro. Y así van, además se dan el tiempo de bajar al mediocampo a buscar el balón. Por un lado se gana en el aspecto ofensivo, los dos son peligrosísimos, pero también en el defensivo porque se marca más arriba, se presiona, se gana la pelota en campo contrario, como el último gol de Guerra, se hacen contra ataques letales", expresó el otrora jugador del Estudiantes Tecos de México.

"Me atrevería a decir que está encontrando el equipo. No sólo se hicieron tres goles. La U mostró algo que no había mostrado, jugar fútbol. Vi muchísimos menos pelotazos que los partidos anteriores. Creo que este es el camino, hoy jugó mucho mejor y lo reflejó en el marcador. Ojalá mantenga ese nivel", cerró Pancho Las Heras.

Roberto Reynero: "Con dos o tres victorias, el equipo empieza a tener confianza y hasta a tirar túneles"

RedGol también tomó contacto con Roberto Reynero, miembro del equipo que descendió y luego devolvió a la U a la máxima categoría del fútbol chileno. Fue el capitán de ese elenco que propició el regreso del Bulla a la élite del balompié nacional. "Ganando dos o tres fechas, el jugador empieza a tener confianza, a manejar el balón, a tirar túneles", detalló el otrora defensa, padre de Felipe Reynero, quien hoy milita en Deportes Copiapó.

"La simpleza que tuvo fue lo mejor y también la línea del fondo, que mantuvo el cero. También la tapada extraordinaria de Campos que habría sido el 2-1. Lo mejor que hemos visto es la confianza de los jugadores", manifestó el chillanejo en la charla que tuvo con el gran Florete.