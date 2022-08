Los referentes azules no están tranquilos con lo que están viendo en la cancha, donde incluso comparan con la situación de River Plate, cuando nadie creía que iba a bajar. Pese a que la U ya estuvo en el descenso, también apuntan que los verdaderos responsables se hagan cargos y que no le tiren todo encima a los jugadores.

Las aguas no están tranquilas en Universidad de Chile, luego de una nueva derrota por el Campeonato Nacional, que la va acercando a los puestos de descenso en la tabla de posiciones.

Por lo mismo, históricos e hinchas comienzan a temblar con la idea de terminar peleando en la zona roja nuevamente, tal como pasó en la úlitma temporada.

Así también lo cree el técnico histórico de la U, César Vaccia, quien ve un panorama oscuro para su equipo.

"La cosa se ve fea. La verdad es que pensé que en el partido anterior había encontrado la formación, con un equipo equilibrado en las dos fasetas, pero volvimos nuevamente a lo mal que estamos jugando", comentó en conversación con Redgol.

En ese sentido, quien fue bicampeón al mando de la U, asegura que esta historia se está pareciendo cuando al otro lado de la Cordillera River Plate se fue al descenso.

"Me acuerdo de River, que decían que River no iba a bajar, que no iba a descender y veo que se está repitiendo la historia. Otra vez volvimos a cero", destaca el entrenador.

Por el partido ante Curicó le quita culpa a la expulsión de Álvaro Brun, pero pide tomar precauciones porque no se ve bien la cosa.

"No sé si Álvaro realmente le pegó o no lo vio. No me quedó tan claro, pero todo al final termina con expulsado, en el peor momento. Despupes nos hacen esos dos goles. Fue superior Curicó. Da lata, pero tenemos que revisar bien lo que hacemos. Así como vamos, terminaremos peleando el descenso, como el año pasado", enfatiza.

Culpables

Otro histórico azul que siempre saca la voz es Héctor Hoffens, quien en el mal momento azul no se queda callado para apuntar a los responsables de este momento.

"No es que la película sea parecia a la de River Plate, nosotros también descendimos y en lo personal es algo terrible. Lo vengo diciendo anticipando hace años, con la dirigencia anterior, con los gerentes técnicos que eran futbolistas, todas las cosas se han hecho mal, un desastre. Hoy peor, porque está en la mira la contratación de un exdirector de la ANFP que era brazo derecho de Sergio Jadue, son puras cagás la U. Unas tras otras y cagás graves", comenta en conversación con Redgol.

En ese sentido, asegura que no se le tiene que pasar la presión a los jugadores, pero que hay quienes trajeron nombres a la U y que no han asumido sus culpas.

"La presión que está haciendo la hinchada es peor todavía, porque también en vez de remar todos juntos, trantan mal a los jugadores. La verdad no tienen culpa. No fueron ellos los que quisieron venir, los trajo un ecuatoriano que no sabía de fútbol. No se puede permitir, el ecuatoriano dejó la cagá más grande en la U, aparte de Goldberg y Vargas", finaliza.