La salida de Santiago Escobar en Universidad de Chile sigue siendo tema. Uno que lo vivió muy de cerca fue el portero Hernán Galíndez, quien llegó junto al entrenador colombiano a principio de temporada, ya que habían trabajado juntos por años.

Por lo mismo, el arquero asegura que pudo conversar bien la situación con el ex entrenador de los azules, en una relación de cercanía que tiene.

"Lo hablé con Santiago. Me junté antes de que se fuera de Chile para conversar. Se lo dije a él, creo que ya era el momento en el cual se había desgastado la relación. Creo que de las dos partes, de nosotros hacia él y de su cuerpo técnico hacia nosotros. Cuando ya llega ese punto es muy difícil de levantar", comenta Galíndez.

En ese sentido, dijo que para él las cosas están claras, porque la relación con Escobar es una cosa y lo deportivo va por otro camino, por lo que sabía entender la situación que estaban viviendo.

"Hay veces que las cosas se confunden. Yo a Santiago lo quiero mucho, lo puedo decir públicamente. No lo quiero por ser técnico, lo quiero por la persona que me demostró que es, no solamente estando acá en Chile, en los años que pude conocerlo en Ecuador. Me tocó vivir muy de cerca su proceso de superar la enfermedad que tuvo, entonces me ha hecho muy cercano, pero hay veces que se confunden por el hecho de conocer a una persona, con querer al técnico

Por lo mismo, no tiene problemas en aceptar que las cosas no estaban funcionando y que tenía que llegar este punto en que lo sacaran de la banca.

"Entiendo que como director técnico habrá cometido errores, como también cometimos nosotros. Que cada uno tendrá un porcentaje, pero no puedo dejar de decir que es una persona cercana, que lo respeto mucho y que entendí que lo mejor para todos era que ya no siguiera en el club. Por la parte deportiva está claro que no venían saliendo bien las cosas. Se dice que me quería ir por Escobar y eso no es así, se separar las cosas", precisa el portero ecuatoriano.

Eso sí, quiere dejar bien en claro la frase de "no se venían saliendo bien las cosas", porque se refiere sólo al ámbito deportivo.

"Son errores deportivos, cuando hablo de un error que comete un técnico es equivocar un cambio, un entrenamiento, cosas normales. Pero dije que cometió errores, como nosotros también. No es playstation que de afuera puedes mover a los jugadores. Todos tenemos un porcentaje de error. Por supuesto que pueden echar al cuerpo técnico porque no pueden hacerlo con 25 jugadores. Santiago intentó por todos los métodos sacar esto adelante, modificó su forma de juego que traía de años. Igual no se pudo levantar la situación, intentó todo lo que tuvo a su alcance y nosotros no pudimos hacer lo que él quería", finaliza.