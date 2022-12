Gustavo Lorenzetti descarta un The Last Dance con la U: "Sería un riesgo volver"

Gustavo Lorenzetti dejó una huella imborrable en los hinchas de la Universidad de Chile. El volante trasandino llegó proveniente de Universidad de Concepción y fue parte del mítico plantel de Jorge Sampaoli que ganó la Copa Sudamericana 2011.

Hoy, a sus 37, luego de jugar con Deportes Iquique en 2022, analiza dejar la actividad. Sin embargo, en conversación con ESPN, fue consultado por la posibilidad de tener su última gran chance en Universidad de Chile. Algo que el Duende descartó por completo, respondiendo de manera tajante.

"Cuando me fui de la U sabía que me iba para no volver, por eso me dolió tanto; sería un riesgo volver, no rendir y perder el cariño de la gente", señaló Lorenzetti, agregando que "hoy no estoy a la altura de lo que se requiere jugar en la U".

Un acto de sinceridad que no se vio reflejado en su temporada con los Dragones Celestes, donde jugó 22 partidos, 13 de titular y 9 de suplente. Sumó en total 1347 minutos y si bien no convirtió, fue uno de lo jugadores más regulares en una mala campaña de Iquique en la B.

Lorenzetti dejó Universidad de Chile en el año 2018. Tras ello, jugó un año en Nacional de Uruguay, para luego volver al fútbol chileno en 2020. Jugó tres temporadas en Iquique y ahora está analizando sus chances de seguir o no en el fútbol profesional.

Con la U ganó cuatro títulos nacionales, una Copa Sudamericana, dos Copa Chile y una Supercopa, transformándose así en uno de los refuerzos de la U que más éxitos han tenido a lo largo de su historia.