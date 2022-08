Universidad de Chile afina detalles para visitar a Curicó Unido y salir, de una buena vez, de las posiciones que más inquietan en la tabla. Mientras los azules esperan por su nuevo desafío en el Campeonato Nacional 2022, la plana directiva de Azul Azul toma algunas decisiones.

La concesionaria nombró a Mauricio Etcheverry como asesor, aunque no tendrá mucho poder de decisión, según la información a la que accedió Redgol. Y uno que sabe bien cómo se maneja el ex presidente de Deportes La Serena, quien fuera la mano derecha de Sergio Jadue, es Gustavo Huerta.

El periodista de Televisión Nacional de Chile escribió el libro "Jadue: Historia de una farsa", que salió a la venta en 2016 y cuenta toda la trastienda del dirigente que llegó a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tras haber sido presidente de Unión La Calera y hoy actúa en calidad de testigo protegido de la investigación que la justicia de Estados Unidos hace del escándalo de corrupción bautizado FIFAGate.

Huerta tuvo una conversación con Redgol y no se mostró para nada sorprendido por la determinación. "Conociendo a los dirigentes de nuestro fútbol, lo más probable es que lo puedan elegir presidente. La irregularidad, lo turbio y lo sucio es lo que está mandando en el fútbol chileno. Bajo ese escenario no me extraña nada", afirmó el rostro de TVN.

Gustavo Huerta y la llegada de Etcheverry: "Es una vergüenza, pero no me extraña"

Pero el conductor del canal estatal, hijo del entrenador de Cobresal, no se quedó sólo con ese análisis. Fue más allá, con algo de conocimiento de causa que le dejó la autoría de aquel libro. "Me parece una vergüenza, pero tampoco me extraña. Esto a propósito de cómo se maneja este tipo de gente, esos dirigentes que llegaron a nuestro fútbol con una serie de irregularidades que, claro, dicen que no son delitos y no pasa absolutamente nada", manifestó el profesional en una conversación con Paulo Flores.

"Uno ve lo que pasa en la Universidad de Chile, donde pareciera que se ponen de acuerdo para hacer las cosas peor. Es lamentable por el hincha. Aquí seguimos en la poca transparencia, finalmente se están arreglando y haciendo negocios", sospecha Gustavo Huerta.

Y no se detuvo ahí. "Es gente que no quiere el fútbol, sólo quiere el dinero, pero muchas veces como lo hicieron en la ANFP: con un desorden premeditado y organizado, aunque finalmente dicen que es la plata de ellos", cerró, sin ningún tapujo, el ovallino.