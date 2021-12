En la cancha, el Campeonato Nacional ya se terminó. Pero en el escritorio las cosas se siguen jugando y de una manera que los hinchas no disfrutan para nada. Deportes Melipilla está arriesgando el descender a la Primera B luego de la acusación que Universidad de Chile realizó a la ANFP cuando estaba a punto de perder la categoría.

Los Azules, que por poco caen de división, denunciaron al ente rector del fúbol chileno que los Potros tenían pagos “en negro” y “dobles contratos”. Esto de inmediato generó alarma, sumando equipos a la queja y obligando a que el partido de Promoción se postergara ante la posibilidad de un cambio total en la tabla de posiciones.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello abordó lo ocurrido y disparó con todo. "Esto lo anunciamos hace mucho tiempo, la U estaba preparando algo contra Melipilla y finalmente ocurrió el día anterior al partido ante Calera. Esta denuncia no empezó con la U, fue con la anónima, que no prosperó porque el oficial de cumplimiento de la ANFP la desechó. Dijo que no había pie para denunciarlo".

"Luego la U pone la denuncia y al parecer los argumentos no eran muy potentes y se iba a jugar la Liguilla, ahí se mete Huachipato con los demás equipos. Si bien es la U la que aparece, es un entente entre Victoriano Cerda y Cristián Aubert hace mucho rato, cuando se vieron complicados con la promoción y el descenso", agregó.

Para el periodista, lo más preocupante es que ya poco está importando lo que pasa en la cancha. "El tema de fondo es que no sabemos el mérito de la denuncia, pero lo grave para el fútbol chileno es que empiecen a subir y bajar equipos por denuncia al final del campeonato de manera oportunista. Estos antecedentes se sabían hace meses y no se utilizaron, pero ahora que les sirve en la tabla lo usan, dejan el desastre en Copiapó y en Curicó, que si tiene que jugar en enero no tendrá jugadores. Dejan la tendalera con el calendario del campeonato, porque ambos equipos van a decir que retrasen porque les estiraron la temporada 2021 un mes más".

Potentes dardos contra Victoriano Cerda

Juan Cristóbal Guarello no se quedó ahí y se fue con todo contra uno de los directivos claves en la denuncia contra Melipilla. "Todo esto es articulado por Victoriano Cerda. Hay que decirlo de una vez. Y se articulan además todos los equipos que votaron en contra, salvo algunos que no sé cuáles son, que votaron contra Milad en la elección anterior. Se está parando la oposición y enviando un mensaje".

"Es terrible lo de Victoriano Cerda, porque fue el que quiso suspender toda la temporada 2020 en marzo, cobrar la plata de televisión apelando a un seguro y que no se jugara el 2020. Hizo el 60-40 el campeonato pasado que dejó un despelote tremendo. Es un hombre que no le gusta el fútbol, compró Huachipato en 50 millones de pesos y se ha dedicado solo a crear problemas. Y ha agarrado mucho poder porque ha juntado a todo el grupo que, qué curiosidad, la gran mayoría de equipos cuyos dueños son representantes de jugadores están metidos ahí. No sabemos el mérito e lo de Melipilla, pero terminemos con la chacota", complementó.

En esa misma línea, pidió a la ANFP tomar cartas en el asunto para evitar acusaciones a última hora. "Lo que tiene que hacer es que, una semana después de cerrado el libro de pases, no hay posibilidad de hacer denuncia. Una semana para descargos porque si no pasa esto. Esto es matar al fútbol chileno".

Tras ello, volvió a disparar contra el hombre de Huachipato. "Para mí, Victoriano Cerda es el peor dirigente que he visto en el fútbol chileno desde Ambrosio Rodríguez. Jadue habrá robado o dirigentes han metido la mano al cajón, pero esto está afectado directamente la actividad y el desarrollo del campeonato. No es robar plata de caja chica o un pase, se está afectando el desarrollo de los campeonatos por una persona que no le gusta ni el interesa al fútbol y llegó como una posibilidad de negocios".

De hecho, recalcó que "él estuvo detrás del golpe de estado contra Sebastián Moreno. Tiene una seguidilla de actos lesivos contra el fútbol chileno y en este está metido y es el articulador. Le carga que lo exponga, pero que la gente lo conozca".

Finalmente dejó una categórica frase para cerrar su acusación contra Victoriano Cerda y quienes lo respaldan en la ANFP. "Si toman el poder del fútbol chileno, uff".

Por ahora en Deportes Melipilla siguen trabajando para aclarar lo sucedido mientras en el ente rector del balompié local investigan los detalles tras la denuncia. La Promoción seguirá esperando y los equipos que la disputen no saben aún si podrán contar con todos sus jugadores. Una más del escritorio.