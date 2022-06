El mercado de pases ha sido movido en Universidad de Chile, donde ya están listos y trabajando el entrenador Diego López, además de el volante Emmanuel Ojeda. Eso sí, hay un nombre que hace días aparece listo, pero que tiene muy nerviosos a los hinchas azules.

Todo, porque desde que se aseguró que se estaba tras los pasos de Nery Domínguez, donde incluso el representante del jugador de Racing ha declarado que tienen todo listo con un equipo chileno, los fanáticos bullangueros cuentan los días para verlo vestido con la camiseta de la U.

Por lo mismo, para bajar los nervios, Gonzalo Fouillioux entregó un dato relevante en TNT Sports, que asegura que su venida a Chile ya está encaminada.

"Los hinchas de la U están vueltos locos, piensan que Nery Domínguez se va caer, porque como no ha llegado, dicen que es un refuerzo demasiado bueno para los últimos mercados de la U y se va a caer", comentó en Todos Somos Técnicos.

En ese sentido, el periodista asegura que se debe esperar que el jugador argentino cumpla contrato hasta fin de mes en Racing para viajar a Chile, por lo que permanece entrenando y con casa asegurada en Santiago.

"Marcelo Díaz (periodista) dijo que, para tranquilizar a los hinchas de la U, que estaba buscando arriendo. Yo complemento a Marcelo, que me escribió una persona que me dijo 'ya encontró una casa', me dio hasta la zona, que no la voy a decir por la privacidad del jugador, pero que ya tiene arriendo en Santiago el jugador Nery Domínguez y cerró el arriendo, así que sería raro que se caiga", finaliza.