Yonathan Andía está suspendido y Santiago Escobar suma por otro lado a Lucas Assadi en el once titular de Universidad de Chile. El Chorri Palacios aún no está al cien por ciento y Darío Osorio sube al ataque del Chuncho en una probable formación con seis canteranos azules, de ellos cinco juveniles.

Universidad de Chile se prepara para recibir a Palestino este sábado 16 de abril por la décima fecha del Campeonato Nacional. Los azules siguen con el rumbo perdido y necesitan dejar atrás las derrotas contra la Católica y Coquimbo Unido, esto sin contar resultados anteriores que no fueron mucho mejores.

Por esto mismo el entrenador Santiago Escobar prepara varios cambios. De partida, Yonathan Andía está descartado por acumulación de tarjetas amarillas y el DT apostaría por Pitu Contreras como lateral derecho. Otras opciones son Daniel Navarrete y Bastián Tapia, pero el último ya viene jugando como zaguero central en el puesto que no se pudo ganar el refuerzo José María Carrasco.

Respecto al duelo contra Coquimbo, sale también del once titular Cristóbal Muñoz en el ataque para llevar a Darío Osorio desde la zona de volantes a la delantera como dupla de Ronnie Fernández. Al mediocampo ingresa desde el inicio Lucas Assadi.

De esta forma, por ahora la probable formación titular de Universidad de Chile para enfrentar a Palestino está compuesta por Hernán Galíndez en el arco; Simón Contreras, Bastián Tapia, Ignacio Tapia, Marcelo Morales en defensa; Felipe Seymour, Israel Poblete, Lucas Assadi y Jeisson Vargas en el mediocampo; Ronnie Fernández y Darío Osorio en el ataque.

Cabe recordar que tanto Darío Osorio como Lucas Assadi fueron de lo más destacado de los azules en el clásico contra la Católica y volvieron a jugar minutos juntos frente a Coquimbo. Los hinchas azules pedían a ambos como titulares y por ahora Escobar cede a la solicitud.

La U recibe a Palestino este sábado desde las 17:30 horas en el estadio Santa Laura por la fecha 10 del Campeonato Nacional. Cosa no menor: de mantenerse este once, el Chuncho enfrentará a los árabes con seis canteranos: Contreras, Bastián Tapia, Morales, Seymour, Assadi y Osorio, todos sub 20 salvo el experimentado capitán azul.