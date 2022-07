Pese a que fue incluido en la citación, Emmanuel Ojeda no estará ni siquiera en el banco de suplentes en la visita de la Universidad de Chile a O'Higgins en Rancagua, el último partido de los azules antes de enfrentar a Colo Colo en el Superclásico 192. ¿Qué pasó? ¡Acá todos los detalles!

Emmanuel Ojeda ha tenido buenas actuaciones desde su arribo a la Universidad de Chile. El volante central de 24 años se ha erigido como un titular indiscutido para Diego López, aunque ha sido sustituido en uno de los tres partidos que ha jugado en el Campeonato Nacional 2022 y en los dos que disputó en la Copa Chile. Pero un problema físico de última hora -o día, en rigor- lo sacó del equipo que los azules presentarán ante O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua por la 19° fecha del torneo.

El ex mediocampista de Rosario Central sufrió una contractura en el isquiotibial del muslo derecho en la práctica de este sábado 23 de julio. Pese a que cundió la preocupación, los estudios realizados no arrojaron una lesión mayor. Y el jugador se sentía bien como para estar disponible en el duelo versus el Capo de Provincia. Por esa razón, el cuerpo técnico lo incluyó en la citación.

Pero las horas pasaron y, al parecer, el dolor descrito en la zona persistió. Por eso, y el futuro cercano, el Memo decidió no alinear a Ojeda, quien tampoco tuvo un espacio en el banco de suplentes. Como centrocampistas de la U apareció el uruguayo Álvaro Brun acompañado de Israel Poblete, pues el DT uruguayo de los laicos también tuvo que sustituir al desgarrado Mauricio Morales.

El Pichín se lesionó en la caída frente a Ñublense y no tiene ninguna chance de llegar en condiciones para el Superclásico 192 del fútbol chileno, que se jugará el domingo 31 de julio a las 15 horas en una sede por confirmar, aunque todo apunta que será en el Fiscal de Talca. "Es una lástima, pero a veces los infortunios vienen. Por ahí estuvo seis meses parado sin jugar y no se lesionó nunca. Ahora pasó que jugando se lesionó, estas cosas pueden pasar", dijo López sobre ese inconveniente este 22 de julio, casi como una premonición de otra dificultad de esa índole.

López reserva a Emmanuel Ojeda con la mira en el Superclásico

Como el "7", quien ha sido muy bien valorado por Diego López, no estará ante Colo Colo, el ex DT de Peñarol quiso evitar la pérdida de sus dos volantes centrales titulares para el Superclásico. "Eso lo iremos viendo la semana que viene, enseguida que termine el partido con O'Higgins. Me están haciendo hablar la semana antes de eso, tenemos un partido fundamental para tratar de llegar de la mejor manera. Después hablamos", expresó el otrora defensor del Cagliari de Italia, cuadro donde también fue entrenador.

La lesión de Felipe Seymour, aquejado de una entesitis que lo ha marginado de los últimos dos compromisos de la U, hace que el adiestrador charrúa prefiera no correr un riesgo muy grande en una zona donde faltan muchos efectivos y en la que Emmanuel Ojeda ha tenido un rol preponderante desde que llegó al Centro Deportivo Azul. Luis Felipe Gallegos todavía se recupera de un esguince de tobillo, otra razón más para apostar con cautela que tuvo el Memo.