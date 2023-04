Matías Zaldivia le dio tintes tenísticos al marcador parcial entre Universidad de Chile y Chimbarongo FC. Los azules consiguieron una goleada histórica al vencer por 10-0 a la escuadra del Mimbre, que pudo haber sufrido una diferencia más abultada de no ser por la actuación del golero de 20 años Tomás López, quien nada pudo hacer para evitar el sexto tanto.

Fue el "22", quien con un potente cabezazo celebró su primera conquista con la camiseta del Romántico Viajero, que este domingo 9 de abril lució uniforme rojo en la cancha del estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El ex Colo Colo ya había impactado dos pelotas con el poste del arco rival. La tercera fue la vencida para el chileno-argentino de 32 años.

Por cierto, en RedGol tomamos contacto con cuatro referentes que dejaron su nombre grabado para siempre en el Bulla. Uno fue Roberto Reynero, el capitán que tuvo el equipo en la única temporada que militó en la segunda división del fútbol chileno. "Si analizamos fríamente, el jugador se puso la camiseta de la U y ha respondido con creces", dijo el chillanejo.

Roberto Reynero: "Zaldivia ha sido el mejor y más parejo jugador de la U"

Y no se quedó con eso, pues llenó de elogios al zaguero central que arribó al Centro Deportivo Azul tras haber pasado siete campañas en Colo Colo. "No hay que tapar el sol con un dedo, Zaldivia ha sido de los jugadores más parejos desde que llegó y el hincha lo agradece porque viene del equipo archirrival", expresó Reynero en conversación con nuestro Florete.

"Cada uno sabe que tiene que rendir al máximo en un equipo grande. Zaldivia ha sido el mejor jugador y más parejo de la U", aseguró el otrora lateral, quien también jugó en Rangers de Talca y Deportes Temuco, para darle trascendencia al aporte del ex Arsenal de Sarandí en el plantel dirigido por Mauricio Pellegrino.

Horacio Rivas: "No hay discusión sobre la importancia de Zaldivia en la U"

Otro que accedió a conversar con el inconfundible Paulo Flores fue Horacio Rivas, quien más encima se desempeñó como defensor central en su tiempo de futbolista profesional. "No me canso de decirlo: si hay un jugador que ha marcado territorio y puesto sus cartas sobre la mesa es él. Fue cuestionado en un principio fuerte e injustamente, la gente se deja llevar por la pasión del que era el rival donde jugaba. Pero su rendimiento no ha dejado dudas", apuntó Carepato.

"Marca un precedente muy importante para él, que le va a permitir consolidar un año muy positivo. Hoy no hay discusión de lo importante que es para el equipo en cuanto a rendimiento", aseguró también el ex DT de Deportes Iquique, quien en su momento se desempeñó como comentarista deportivo en el extinto Canal del Fútbol.

Cepillín Olguín: "Zaldivia les está tapando la boca a muchos hinchas"

Cristián Olguín fue otro que se animó a opinar tras la primera conquista de Matías Zaldivia como jugador de Universidad de Chile. "Siempre dije que Zaldivia era un buen jugador, aguerrido. Le está tapando la boca a muchos hinchas", fue la opinión que lanzó el otrora delantero.

"Es importante que haga un gol, eso le da más confianza todavía", agregó Olguín respecto del marcador central que ha consolidado una dupla con Luis Casanova en la retaguardia azul. Y no parece que vaya a salir pronto.

Carlos Ramos: "Zaldivia afirmó la defensa de la U con seguridad y confianza"

Uno más que pasó por el micrófono de Florete fue Carlos Ramos, quien también está maravillado con el desempeño de Matías Zaldivia en los laicos. "Zaldivia ha demostrado en cancha. Más allá de lo que pueda hacer afuera, como algunos que se publicitan solos como Leandro Fernández, él llegó calladito, ha rendido muy bien, tiene una categoría demostrada en Chile", apuntó el ex DT de Santiago Morning.

"Es un hombre que afirmó la defensa de Universidad de Chile. Le dio confianza, seguridad y desde ahí ha partido el repunte. Hace una muy buena dupla con Casanova y contagia a los demás con su temperamento", sentenció Ramos. ¿Coincides con estas opiniones? Zaldivia parece listo para dar un paso más en su estadía en la U.