Los duelos entre Colo Colo y Universidad de Chile siempre dejan números y momentos para destacar, por algo es el superclásico del fútbol chileno. De los últimos diez compromisos entre albos y azules once han sido los futbolistas que vieron la tarjeta roja: dos de Colo Colo y nueve de Universidad de Chile, un dato que no cayó nada de bien en un referente de la U como lo es Diego Rivarola.

En el programa F90 de ESPN, el exdelantero azul señaló que el arbitraje en el superclásico cuando se disputa en el estadio Monumental tiende a inclinarse a favor del equipo local, situación que el propio protagonista sintió en su etapa como futbolista.

“Siempre he sentido que el arbitraje tiene mano blanda en el Monumental. Está claro que ha habido expulsiones que han estado muy bien aplicadas. Ha habido situaciones que los jugadores no tienen la capacidad, la experiencia, para solventar el momento. Yo no estoy tapando esto, sólo estoy diciendo lo que yo siento y que a mí me pareció incluso cuando jugué”, señaló Gokú.

Por su parte, Jorge Valdivia, otro jugador que disputó el superclásico pero defendiendo la camiseta de Colo Colo, remarcó que no es sorpresiva dicha estadística debido a la supremacía de Colo Colo y al descontrol de algunos jugadores azules que terminaron viendo en su oportunidad la cartulina roja.

“Tiene lógica y es producto de los resultados, de jugar mal, de ser sobrepasado en el Monumental. Quizás algo de inexperiencia de algunos jugadores jóvenes. Me acuerdo perfectamente la de Camilo Moya en el estadio Monumental cuando el partido estaba 2-2. En ese momento fue determinante para que Colo Colo presionara y lograra quedarse con la victoria”, mencionó el Mago.

En el último enfrentamiento entre Colo Colo y Universidad de Chile disputado en el estadio Monumental dos fueron los futbolistas que terminaron expulsados: Camilo Moya y Bastián Tapia, ambos jugadores de la Universidad de Chile y que hoy militan en O’Higgins y Audax Italiano respectivamente.