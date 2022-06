Diego López no queda conforme con el plantel de la U luego de la Copa Chile: "Ya me hice una idea y hay que traer calidad"

Diego López no quedó contento con la llave que Universidad de Chile jugó ante General Velásquez y aseguró que, además de Nery Domínguez, espera contratar otro jugador para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional.

"Hay que traer calidad para mejorar, no traer por traer, eso es fundamental. Ya me hice una idea del equipo así que hablaré con el gerente deportivo en la semana", comentó el uruguayo, que tiene claras las fortalezas y debilidades del equipo.

Aseguró que hablará con Manuel Mayo "y mi idea se la compartiré, ahí veremos lo que vamos a buscar", dando a entender que necesita traer refuerzos para aspirar a meterse en la parte alta de la tabla y ojalá llegar a un torneo internacional el 2023.

Sobre el partido ante General Velásquez comentó que "manchamos la clasificación, estábamos cómodos con el resultado (2-0), pero lo bueno es que recibimos menos tiros al arco. Y los goles fueron dos errores puntuales nuestros, eso me pareció en la cancha".

Luego dijo que "no podemos regalar nada. Sobre el final creo que nos relajamos y eso no nos puede ocurrir, hay que entender que los partidos duran noventa minutos. Tenemos que estar sólidos en el arranque del Campeonato".

Además manifestó que espera resolver mejor ofensivamente las jugadas. "Tenemos que incidir más en el resultado con las chances de contragolpe, que las manejamos mal. En el estadio nadie se daba cuenta que era un contragolpe importante, porque se desvanecía enseguida", indicó.

Finalmente señaló que "pretendo continuar con la misma idea y seguir de la misma forma. Hoy salió Junior y entró Ronnie, no entró un juvenil. O sea sale un jugador de calidad y entra otro de calidad. El tema es no bajar la intensidad cuando estamos cómodos en el partido. Eso fue lo que no me gustó".