El mal momento que vive Universidad de Chile dentro de la cancha, también es reflejado con lo que pasa internamente en Azul Azul, que no logra encontrar un orden a la nueva gestión encabezada por el presidente Michael Clark y el grupo Sartor.

Uno de los que sacó la voz fue el ex director Daniel Schapira, quien en conversación con DirecTV, entregó un diagnóstico de lo que tiene que pasar en la concesionaria para poder levantar a Universidad de Chile.

"El resultado hasta aquí ha sido muy malo y, en mi opinión, creo que si Michael Clark es suficientemente hábil, que lo es, tiene que buscar una forma de revertir lo que está pasando, y, para esto, a mi juicio, estructuralmente lo tiene que ocurrir es poner en venta alguna participación accionaria de su propiedad. Si eso ocurre no me parece que sea tan difícil levantar 20 o 25 hinchas importantes, en términos económicos, para comprar una participación", comentó Schapira.

En ese sentido, quien dejó de estar en el directorio junto a su hijo, pero sigue manteniendo su porcentaje en acciones, asegura que el cambio en Azul Azul debe ser completo, donde apunta a Sartor.

"Que salgan o vendan una parte de su participación, deje el control, que ceda el control. Que pase a ser una cosa más democrática, como me parece que debió ser siempre. Sería bueno para todos incluso para el valor accionario. Existe un controlador y no hay interés de comprar una acción", precisó.

Un equipo mal conformado

Si bien dentro de la cancha los resultados tampoco son buenos, para Schapira es algo que se sabía y queda claro con lo que se vio en el encuentro que se perdió ante Audax Italiano.

"Lo digo con toda franqueza. Llevo 50 o 60 años viendo jugar a Universidad de Chile, desde el Ballet Azul en adelante, nunca vi una U más mala que esta. Nunca, en ninguno. Ni cuando perdimos en Brasil 7-0 vi jugar tan mal a la U como el viernes", detalla.

En ese sentido, apunta a la figura de Luis Roggiero, quien asegura que es el único que está viendo el tema del nuevo entrenador y los refuerzos, mientras que el directorio no tiene injerencia alguna.

"En la primera reunión donde presentó en una pizarra el plantel que estaba armando le dije 'Luis, pero este equipo es más malo que el año pasado y no vamos a llegar a ninguna parte'. El resultado está a la vista", destacó.

"El año pasado estuvimos a punto de descender y no se podía pasar del suelo al cielo, a la gloria no podíamos pasar. Se estimó formar un plantel para clasificar a una copa, pero nunca se pensó que este año se podría ser campeón, que quizás el próximo año. Que sería de transición, pero este plantel que se armó no da ni para transición. Sinceramente llevamos 12 partidos y tengo que decirlo, y me duele, yo no veo a un equipo inferior a la U este campeonato, sinceramente los riesgos que si no reforzamos como corresponde tenemos serios riesgo de descender porque el plantel no da para más", precisó.

En eso también asegura que no hay una comisión fútbol que pueda debatir la contratación de jugadores, donde ahora solo se enteran cuando ya está todo arreglado de parte de Roggiero, por lo que, según su opinión, muchos de los que están en el plantel no habrían llegado.

"Ninguna duda. Muchos de esos jugadores que yo no conocía. El señor (José María) Carrasco no sé quién es. Jamás se me ocurriría traer un jugador de Huachipato que estaba descendiendo. Si bien a (Ignacio) Tapia alguna vez lo vimos jugar, no estamos hablando de un central que convenza porque ha demostrado categoría. Seymour es un jugador que uno sabe que es de la U, pero ya no tiene nivel para estar, seamos realistas. No era titular ni en O'Higins ni en Unión Española, cómo va ser titular en la U. Álvaro Brun recordarán que fue una teleserie, que fue tercera alternativa, que apareció de la nada y tampoco había escuchado hablar", finalizó.