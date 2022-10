En Universidad de Chile no puede haber tranquilidad pese a que los azules han dado pasitos adelante en la lucha por la permanencia en Primera División junto a la clasificación a semifinales de la Copa Chile, con triunfo y empate con olor a victoria contra Universidad Católica.

El duelo por las semifinales de ida ante Unión Española fue suspendido por las autoridades de Valparaíso y el futuro de la U en la competencia está en incertidumbre. A esto se sumó la pelea a golpes entre el arquero Cristóbal Campos y Ronnie Fernández en el Centro Deportivo Azul el sábado.

En RedGol en La Clave, el periodista Cristián Cavieres, Cavigol, entregó nuevos detalles del incidente que abre un nuevo capítulo entre las polémicas azules durante la presente temporada.

“Sabemos hace rato que entre ellos no hay mancomunión, no hay feeling entre Campos y Ronnie Fernández, es de alguna manera lo que todos presenciamos en la época de Fiestas Patrias con este mensaje en redes sociales del atacante con una canción de Los Hermanos Campos y el emoticón de un sapo. Para muestra un botón, no había que ser muy inteligentes para darse cuenta que entre ellos no había mucha onda”, dijo Cavigol.

El experto en la actualizad del Chuncho agregó que “el día sábado en la práctica se alteran un poco los ánimos, lo que se extiende al momento de la finalización del entrenamiento, específicamente en el sector del gimnasio del CDA”.

Cristián Cavieres sentencia que “ambos se encaran, ambos se dan de golpes, y no tengo la certeza si hubo intervención para separarlos como se mencionó, pero se ratifica esta no buena convivencia del portero y uno de los capitanes de Universidad de Chile. Vamos a ver cómo se quedan las aguas justo cuando se estaban calmando por los resultados obtenidos”.