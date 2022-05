El ex defensor de Universidad de Chile asegura que lo que se ve en cancha es la falta de calidad del plantel, donde asegura que se deben traer jugadores de experiencia para que lleven adelante a los más chicos. En cuanto a Sebastián Miranda no ve con malos ojos que siga, antes que traigan a un extranjero que no conoce el fútbol chileno.

Universidad de Chile suma una nueva derrota en la temporada del Campeonato Nacional, donde ahora de la mano del técnico interino Sebastián Miranda se vuelve a llenar de dudas para lo que viene a futuro.

Un histórico de los azules, Cristián Castañeda, conversa con Redgol donde analiza lo que está pasando con los chunchos: "El problema es la calidad. No hay. Hay esfuerzo y sacrificio, pero calidad no hay", destaca.

En ese sentido, asegura que hace tiempo que no se gana con la camiseta de equipo grande, por lo que en Universidad de Chile deben trabajar para poder levantar al plantel.

"Ya no se gana con la camiseta. Ahora todos los otros equipos suben un escalón antes de jugar con la U, siempre ha sido así. Hay que tener la capacidad de enfrentar al mejor Everton o la mejor versión del rival que te vas a enfrentar", detalla el ex defensor.

Por lo mismo, asegura que no ve con malos ojos que Sebastián Miranda se quede en el puesto, antes de traer a otro extranjero que no conoce el medio.

"Yo siempre he dicho lo mismo, que la U tiene que traer dos o tres jugadores de calidad para reforzar los chicos que tiene. Han demostrado que pueden estar a la altura si los rodean de gente capaz. No veo con malos ojos que Miranda siga, ha llegado tanto técnico extranjero que no ha dado resultado y no sé qué tanto tenga López para ofrecer", finaliza.