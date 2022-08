Cristián Caamaño abordó las claves a trabajar en Universidad de Chile de cara al clásico universitario. Aunque la U recibió un envión anímico tras romper con una racha de 51 días sin saber de victorias, para el panelista de ESPN Equipo F "no hay que buscar la arenga, porque no se va a ganar con eso".

Universidad de Chile rompió su mala racha al vencer a Cobresal y aseguró su ticket a cuartos de final de la Copa Chile. Ahora, los azules tendrán que enfrentarse a un fuerte rival: Universidad Católica, que está a la espera de que se ratifique su clasificación tras vencer por un global de 5-0 a Audax Italiano.

Pero antes de que animen esta llave, las universidades se encontrarán por el Campeonato Nacional. Ambos elencos vivirán el clásico universitario este fin de semana, el primero de tres que se vivirán en un mes.

Los azules llegarán al Estadio Nacional con un envión anímico tras romper una racha de 51 días sin poder ganar, pero siguen preocupados en la liga local: los dirigidos de Diego López, a tres unidades del descenso, tienen ocho finales para alejarse de la zona de peligro.

Una de ellas es la de este sábado. Por eso, no se debe apelar solamente a lo anímico. Así lo ve Cristián Caamaño. El panelista de ESPN Equipo F manifestó que, para pelearle a la UC, los azules deben dejar de lado la arenga y replicar lo hecho en el empate ante Unión Española.

"La U sigue sin jugar bien. Con lo poco que queda de torneo, la salvación del equipo es anímica o no es. Lo futbolístico ya no pasó", reflexionó Felipe Bianchi en el panel, a lo que Caamaño replicó.

"Cuando López quedó más contento, no fue por la respuesta anímica del equipo, fue porque la U jugó mejor que Unión Española. La U debe insitir en esa fórmula. Hay que insistir ahí, no hay que ir a buscar la arenga, porque no vas a ganar a la UC con lo anímico, tienes que jugar mejor", aseguró.

"En estas ocho finales, no puedes aspirar a que tu único argumento sea: tenemos que estar bien de la cabeza. No hay ninguna posibilidad de que la U juegue mejor que la UC, pero si juega como lo hizo ante Unión, que le está ganando a todos sus rivales, para mí tiene chances", añadió.

"No digo que va a ganar, pero al menos tendrá chances de disputar el partido y ser competitivo. Con esta fragilidad futbolística, lo anímico no te sostiene nada", cerró.