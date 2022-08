El panel de Deportes en Agricultura valoró el resultado conseguido por la U con equipo mixto, más allá que el partido no fue bueno. Eso sí, Cristián Caamaño, Patricio Yáñez y Mauricio Pinilla esperan que Diego López ponga a todos los titulares en la revancha como prueba para el clásico ante la Católica.

Universidad de Chile empató 1-1 por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2022 en el estadio El Cobre de El Salvador y espera por la revancha de este lunes 22 de agosto en el Elías Figueroa de Valparaíso, duelo que será la previa del clásico universitario frente a la Católica por el Campeonato Nacional.

En Radio Agricultura, Cristián Caamaño, Patricio Yáñez y Mauricio Pinilla debatieron lo que fue el duelo de ida y qué debe hacer el DT Diego López y la U de cara a la revancha contra Cobresal, considerando la formación B presentada en El Cobre y que la U debe ganar o ganar a la UC, con los azules en la parte baja de la tabla.

“Sobrevivió, la U jugó mal desde lo estético, si se lo ve por el resultado y la formación puede ser. Lo principal para la U fue el resultado y lo bueno es que algunos chicos estuvieron a la altura. La U sigue viva con una formación muy de reserva, pero no creo que el entrenador sacara nada en limpio para el clásico universitario porque de estos cuántos van a estar… (Israel) Poblete, (Cristóbal) Campos. El resto serán suplentes porque aparecerán Ronnie (Fernández), (Darío) Osorio, (Lucas) Assadi, (Emmanuel) Ojeda. Lo más importante fue llegar con vida al partido de vuelta y que López puede contar con algunos chicos que tenía medio botados: (José) Castro y (Daniel) Navarrete que son suplentes”, dijo Caamaño.

Por su parte, Pato Yáñez consideró: “partido malo… el favoritismo lo tenía Cobresal, que hizo un mal partido. De esos que dices mal partido. Lo único bueno para la U fue el empate. El partido del lunes tiene que ser el entrenamiento previo al clásico universitario, tiene que probar todo, tirar toda la carne a la parrilla”.

Caamaño volvió a la carga manifestando que de la ida en el norte los azules “en limpio no sacaron nada, porque estos no son los jugadores. Si el lunes la U le gana a Cobresal con los titulares, uno ya puede decir la U trabajó cosas que podemos ver en el clásico, pero no podemos proyectar nada ahora. Le resultó la apuesta, pero el lunes tiene que jugar con mayoría de titulares”.

Finalmente, Mauricio Pinilla sentenció que “el partido del lunes tiene que ser el entrenamiento previo al clásico universitario para la U, Diego López tiene que probar todo, tirar toda la carne a la parrilla”.