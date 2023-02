El periodista de Deportes en Agricultura aseguró que Carepato sí sabe por qué no llegó a Universidad de Chile. Según explica Caamaño, el DT Pellegrino no quería sumar problemas debido a la condición de ídolo de Díaz en los azules, afirmando también que las negociaciones anteriores se trabaron por temas económicos.

El periodista y rostro de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, salió al paso de Marcelo Díaz. El volante de Audax Italiano y ex seleccionado nacional habló con TNT Sports este pasado miércoles sobre su frustrado regreso a Universidad de Chile y días antes denunció insultos del árbitro Nicolás Gamboa tras el duelo de los verdes contra la Católica.

“Me sorprende esta elocuencia de Marcelo Díaz ahora, está como recuperando el habla después de mucho tiempo sin hablar con los medios chilenos, porque cuando estaba afuera hablaba con todos, menos con los medios nacionales”, dijo Caamaño.

El comunicador agrega: “él sabe por qué no llegó a la U: es un tema exclusivamente de Mauricio Pellegrino. El DT de la U consideraba que tener a Díaz era más un problema que una solución, porque ya habían llegado Federico Mateos y Emmanuel Ojeda y tenía además a dos chicos como Renato Cordero y Mauricio Morales”.

Caamaño sentencia que “con Marcelo Díaz la U había hablado tres o cuatro veces en el pasado y nunca se llegó a un acuerdo por el tema económico. Y habría sido bueno que él hablara en su momento de Reinaldo Rueda, porque entre medio pasó Martín Lasarte”.

Cabe recordar que Marcelo Díaz, consultado en TNT Sports de por qué no llegó a la U, manifestó que “no sé, la verdad no sé. Tuve conversaciones, pero no sé porque no llegué. Hablé con casi todos, yo tengo relación con todos, incluso a nivel dirigencial. Nunca hubo negociaciones... Me dijeron que me querían. Hablé con Cecilia Pérez, con Manuel Mayo, con José Joaquín Laso, con Juan Pablo Pavez".

Carepato había sentenciado que "yo me quedo con que hice todo lo posible, pero no llegamos hablar de dinero. Yo puedo decir abiertamente que no ha sido una cuestión de plata, no creo que Audax vaya a pagar más que la U”.