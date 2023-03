Universidad de Chile perdió la oportunidad de llegar al Superclásico ante Colo Colo con cuatro victorias al hilo y debió contenerse con el empate 1-1 frente a La Calera, este pasado jueves por la séptima fecha del Campeonato Nacional en el estadio Santa Laura.

Los azules venían al alza y la igualdad reflota fantasmas de cara a la visita contra los albos en el estadio Monumental. En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño cree que la U sufrió de “pera suelta” en la segunda fracción contra los cementeros, una expresión del boxeo para ejemplificar a los púgiles propensos a irse a la lona.

“La U se quedó sin piernas, sin ideas en el segundo tiempo. Frágil de pera diría yo para describir el segundo tiempo. En el primer tiempo jugó bien la U y mereció el 1-0, no sé si mereció un segundo gol, pero parecía que el partido lo tenía medianamente controlado”, dijo el rostro de Agricultura.

Agregó que “después La Calera empieza a incomodar a la U y el gol de César Pérez no pilla a la U dominada, pero sí parecía que La Calera estaba más cerca. Ahí a la U se le cortó la leche y quedó paralizada. No hubo reacción ni de la banca ni de los jugadores que entraron”.

Ahí volvieron las críticas a las joyas de la cantera azul: “Assadi le da la razón a Mauricio Pellegrino en darle sólo 10 minutos. Está con una falta de confianza terrible ese muchacho. No sé si no entendió el discurso de Pellegrino o se taimó, pero no es ni la sombra del Assadi del año pasado. Perdió toda la magia”.

Cristián Caamaño sentencia que “Assadi tenía esa capacidad de explosión, de sacarse a la marca con un giro sobre la marcha cuando recibía el balón. Hoy no puede, juega al toque y cuando quiere arrancar ya está. Está bloqueado. Y eso le está pasando a Osorio, que está jugando porque no hay más. Si la U tuviera un extremo izquierdo no estaría jugando. Osorio no está desequilibrando en ataque. Ves las jugadas de ataque de la U y no participa casi en ninguna”.