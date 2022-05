Universidad de Chile perdió 2-1 contra Everton por la fecha 13 del Campeonato Nacional en el segundo partido de Sebastián Miranda como entrenador interino del Chuncho. Tras el debut victorioso contra La Serena, las dudas vuelven a posarse sobre la U su futuro en la presente temporada.

En RedGol en La Clave, Cristián Basaure llamó a no forzar la continuidad de Miranda en la banca y pide que la U se ponga las pilas con un entrenador experimentado junto a refuerzos de peso evitando el exitismo de los resultados.

“Yo no sé si Sebastián quiere quedarse en este momento como DT titular de Universidad de Chile. Como buen trabajador del club asume un rol por urgencia, pero me parece que no es el momento tampoco. Hay que poner la pelota al piso y caemos en estos extremos de decir: ya está todo bien, que se quede Miranda… por un partido, por un triunfo. Es tanta la necesidad. Lo entiendo de los hinchas, pero no desde el punto de vista de la dirigencia”, dijo Basa.

El táctico de la casa agregó que “mo he escuchado a ningún dirigente decir eso, pero lo pongo sobre la mesa. Me parece que hay que tener más calma en el triunfo y la derrota, saber para dónde va el club. La U necesita un DT con bagaje y experiencia”.

“Sebastián es amigo mío, es muy cercano y estudiamos juntos, pero yo creo que ni siquiera él quiere quedarse como técnico del primer equipo. Esta haciendo muy bien un trabajo desde las series menores y seguramente ese trabajo dará resultados, pero está en el proces”, complementó el ex defensa en el programa radial de RedGol.

Sobre el tema, Cristián Basaure sentenció que “ahora, porque empiezan a pasar las fechas y se le puede complicar, la U debe invertir en un técnico y tres jugadores de jerarquía. Tienen que sacar la billetera para que Universidad de Chile no pase zozobras”.

El polémico VAR y las líneas

Por otro lado, Basaure se dio espacio para abordar el polémico gol anulado a los azules por un milimétrico fuera de juego sostenido por el VAR y sus líneas.

“Ayer hablaba con gente del VAR para que me explicaran, porque para mí también es una complicación cuando comento y tiran las líneas. Y les pregunté: de las líneas que tiran, en cuál me debo fijar… la vertical, la horizontal”, dijo Basaureo.

El comentarista de RedGol concluye que “me dieron sus argumentos, me dijeron que estaban bien tiradas las líneas en el gol anulado, que es la línea vertical en la que uno se tiene que fijar. Es la que tiran por ejemplo en la rodilla de Ronnie Fernández, que es la última superficie de contacto y puede estar en el aire, y la otra es la que está tocando el piso, así de fino es. Pero no me puedo fijar en esa”.