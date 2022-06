Un gran movimiento dentro de Azul Azul quedó establecido en esta jornada, en la concesionaria que ve los destinos de Universidad de Chile, donde el gerente general, Cristián Aubert, presentó su renuncia, en algo que fue confirmado por la institución.

"El club Universidad de Chile informa a sus hinchas y medios informativos en general que el señor Cristian Aubert Ferrer le ha comunicado al directorio de nuestra institución su decisión de renunciar al cargo de Gerente General. En la reunión de directorio ordinaria del mes de junio, el ingeniero comercial anunció de manera oficial su determinación", precisan en un comunicado.

La información también fue notificada por el presidente Michael Clark, mediante una carta a la Comisión de Mercado Financiero como hecho esencial, donde precisan la salida de Aubert desde Azul Azul, cerrando una etapa que comenzó en el mismo cargo en 2007 y, donde incluso, llegó a ser presidente de la institución en julio de 2020.

“Han sido más de 10 años de mi vida, en los que desde distintos cargos y posiciones, he dedicado mi tiempo y capacidades para desarrollar de la mejor forma a nuestro club. Obviamente no es fácil esta decisión, por todo lo que he vivido en esta hermosa institución. Momentos de enorme alegría y también días difíciles, en donde el compromiso de verdad se pone a prueba", comienza explicando Aubert.

Si bien muchas voces lo han acercado a un posible cargo en la ANFP, donde algunos lo ven como presidente en el próximo ciclo, el directivo no quiso especificar este punto en su despedida.

"Mi determinación es exclusivamente por razones personales, siempre pensando en lo mejor para mi familia y la U. Quiero agradecer, primero, la enorme labor y compromiso de quienes han trabajado conmigo en el club y lo seguirán haciendo después de mi salida. También quiero agradecer a todas las administraciones que confiaron en mí y me permitieron ejercer una tarea hermosa como profesional e hincha incondicional de la U”, precisó Aubert en la página de la U.

Uno que lo despidió fue el presidente Michael Clark, quien solo tuvo palabras de agradecimiento en la gestión que llevó adelante.

“Lo he dicho muchas veces y lo reitero con mayor fuerza ahora. Cristian Aubert es un profesional de primera línea, una de las personas que más sabe de la industria del fútbol en Chile. Indudablemente, su partida será difícil de compensar, por el conocimiento profundo que tiene de la institución y por el tremendo cariño que siente por nuestro Club. No queda más que respetar su decisión personal y desearle el mayor éxito a nivel personal, familiar y profesional. Las puertas de la U siempre estarán abiertas para Cristián”, finalizó.