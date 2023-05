El técnico Fernando Díaz no quiere agrandar la polémica relación de su preparador físico, el ex árbitro Francisco Caamaño, con los jueces del partido ante Universidad de Chile.

Coquimbo Unido cierra las puertas a suspicacias por el duelo ante U. de Chile: "No viene al caso"

Una polémica se ha generado tras el importante triunfo por 2-1 conseguido por Coquimbo Unido ante Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, que tiene como protagonista al preparador físico del club: Francisco Caamaño.

El ex árbitro nacional, quien además fue PF en la Comisión de Árbitros de la ANFP, genera suspicacia por su relación con sus actuales pares, en algo que se pudo ver en la previa del encuentro en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Si bien está en todo su derecho de saludar a quien quiera, desde algunos sectores hay voces que han criticado que esto lo haga en la previa de un partido tan importante, teniendo en cuenta los roles que cumple cada uno en el partido de fútbol.

Una situación que ha escalado y que no es primera vez que afecta a Caamaño, quien hace tiempo fue acusado tras un duelo contra Cobresal, con su relación de amistad con el juez José Cabero, cuando se peleaba el descenso.

Un hecho que si bien causa polémica, en Coquimbo Unido han decidido bajar los humos de la situación, ya que no quieren que nada empañe su contundente victoria ante Universidad de Chile como dueños de casa.

"No viene al caso decir algo por lo que dicen los jugadores. Me quedo con las respetuosas palabras del entrenador de Universidad de Chile, que ha demostrado durante todo el periodo mucho equilibrio. Habló de lo que pasó en el partido y felicitó al rival, me quedo con eso", comentó el técnico Fernando Díaz, en conversación con Redgol.

Si bien saben que la situación de Caamaño siempre genera polémicas, el técnico apunta que esta situación no fue relevante ni tuvo implicancia en el resultado final, con los tres puntos para Coquimbo Unido.