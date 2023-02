La derrota de Universidad de Chile a Palestino por la tercera fecha del Campeonato Nacional estuvo marcada por un doble error de Cristóbal Campos, que permitió la primera anotación de los árabes. El arquero sale mal con el balón y luego deja un rebote sencillo para el gol de Misael Dávila. Y Campitos inmediatamente se convirtió en blanco de críticas.

Pero el arquero de 23 años cuenta con un insospechado aliado. Se trata de Coke Hevia, quien salió en respaldo del canterano azul y recordó los inicios de Claudio Bravo en su defensa. "Sí, tuvo responsabilidad... ¿pero ya lo quieren sacar? Es un jugador vendible, exportable, joven. Se comía goles Claudio Bravo cuando partió y no se va a comer Campos", precisó.

Por esta razón, el periodista de radio Pauta cree que el golero oriundo de Lonquén debe mantenerse como titular, al margen de que haya llegado el experimentado Cristopher Toselli a disputarle el puesto en la U. "Hay que sostenerlo. Un técnico de verdad lo sostiene", sentenció en claro mensaje para Mauricio Pellegrino.

El error es que Assasi y Osorio no partan jugando



Pero así como valoró a Cristóbal Campos, Coke Hevia se le fue encima al técnico Pellegrino, en especial por su controvertida decisión de dejar a las joyas jóvenes de Universidad de Chile en la banca. Lucas Assadi y Darío Osorio regresaron del Sudamericano Sub 20 e ingresaron al minuto 61 en el conjunto azul.

"No sé si es mejor ponerlos tarde, porque para mí el primer error está en el esquema, no entiendo la obsesión por el 4-3-3. Segundo: el error no es ponerlos tarde, el error es que no partan jugando. Si la U tiene jugadores muy discretos. Es increíble, insólito. Tienen que jugar siempre", reflexionó el comunicador.

El próximo encuentro del cuadro mágico será el sábado 11 de febrero ante Magallanes en calidad de local. El cuadro azul informó que el escenario para el choque ante el campeón de Primera B y la Copa Chile será el estadio La Portada de La Serena, a diferencia de la fecha anterior, en la que la U jugó en Valparaíso contra Unión Española.