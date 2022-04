Como toda una sorpresa de la Junta de Accionistas de Azul Azul, que se desarrollará en la jornada del viernes, es tomado el arribo de Cecilia Pérez a uno de los sillones que mandan los destinos de Universidad de Chile.

La ex ministra de Deportes es hincha reconocida del club y, según confirma el diario La Tercera, pasará a ser parte de uno de los siete cupos que tiene el grupo Sartor, donde Michael Clark seguirá siendo el presidente.

"La gran sorpresa es Cecilia Pérez. La ex ministra del Deporte y ex vocera del gobierno de Sebastián Piñera, hincha declarada de la U, utilizará uno de los cupos de Sartor, el que podría ser remunerado. Sin embargo, eso deberá ser aprobado por la nueva cúpula, según cuentan conocedores de las conversaciones para sumarla", destacan en la publicación.

En ese sentido, tal como lo dijo Clark en la presentación de un nuevo auspiciador para el fútbol femenino de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul, no será el único cambio que se verá dentro del directorio.

"También se sumarán a la sociedad anónima el abogado del club en la era de Carlos Heller, José Joaquín Laso, Juan Pablo Pavez y Carlos Larraín (no confundir con el expresidente de RN). Los dos primeros representan los intereses de Daniel Schapira, quien había renunciado en enero pero que no venderá el 21,44% de acciones que posee, optando por nombrar a estos dos representantes", precisan en la información.

Fanática azul

Cecilia Pérez siempre ha dicho ser hincha de Universidad de Chile, donde se le vio en muchas oportunidades en el Estadio Nacional apoyando al equipo, donde reveló que su máximo ídolo es Sandrino Castec.

"Soy bien fanática. He estado dos veces y es una experiencia increíble. Me acuerdo que en una ocasión estuve cerca del bombo, pero no lo pude tocar. Mi sueño es que me presten el bombo y yo lo toque con Los de Abajo lleno de gente", comentó en una entrevista con el diario La Cuarta en 2011.