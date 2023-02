Este domingo Universidad de Chile logró su segunda victoria consecutiva al vencer agónicamente por 1-0 a O'Higgins en El Teniente de Rancagua.

En la ocasión los azules no contaron con el 5% de aforo visitante, debido a una medida tomada por la delegación presidencial, lo que fue duramente criticado por Cecilia Pérez, integrante de la mesa directiva de la U.

Sobre la prohibición de ingreso a los hinchas universitarios, señaló: "Injusta, no corresponde, el deporte siempre siempre tiene que ser acompañado por su público, no corresponde, y menos cuando la autoridad se da vuelta de carnero presionado indirectamente por dirigentes del fútbol. La arbitrariedad y la discriminación nunca tiene que existir y el fútbol siempre tiene que dar el ejemplo".

La ex ministra del Estado sotuvo: "Hay una discriminación evidente contra U. de Chile, su hinchada y su público, desde el año pasado que no teníamos estadio para dónde jugar y ahora resulta que las autoridades se ponen de acuerdo para que juguemos sin público, eso no corresponde".

Luego, afirmó: El delegado presidencial es una voltereta carnero que no se comprende. Cuando públicamente no solamente había dado factibilidad para que fuese con público de U. de Chile, respetando las bases del torneo del 5% del aforo total, sobretodo cuando Carabineros y Estadio Seguro hasta último minuto siempre estuvo de acuerdo con este 5% de aforo, públicamente además el delegado salió a señalar en todos los medios que quien había señalado que no quería público de la U es el club O´Higgins y finalmente termina dándose vuelta la chaqueta, eso no se hace, no es serio".

"Yo solamente quiero recordar que fui autoridad de gobierno y uno cuando pasa una autorización o deniegan una autorización tiene que tener antecedentes fundados, toda vez que el informe de factibilidad de Carabineros señaló que se podía jugar sin público", añadió.

Pérez pidió que no se trate de delincuentes a los hinchas de Universidad de Chile: "Yo espero que este tipo de comportamientos arbitrarios por parte de la autoridad en el caso de Rancagua presionado indirectamente por un club deportivo como es O´Higgins no se vuelva a repetir en el país. Acá lo que corresponde es que cuando hayan delincuentes que se disfrazan de hinchas se tomen todas las medidas legales para que se alejen del estadio, pero no se puede tratar de delincuentes a todos los hinchas del fútbol de la Universidad de Chile".

"Porque bajo esa circunstancia yo le pregunto al alcalde, al delegado presidencial, si en la comuna de Rancagua ¿no hay hinchas de la Chile? hay hinchas de la Chile. ¿Son delincuentes también? no son delincuentes señores, entonces hagan su pega, hagan su trabajo y dejen de escudarse en la Universidad de Chile para no hacer la pega que están mandados por ley hacer. Universidad de Chile siempre ha solicitado que se cumplan las bases del torneo y con público. Cuando no hemos tenido público del equipo rival ha sido por determinación de la autoridad, Universidad de Chile nunca ha faltado a ese principio y no lo vamos a hacer", finalizó.