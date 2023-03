Este pasado martes se filtró que Universidad de Chile avanza en la compra de un terreno en Lampa, donde Azul Azul pretende cumplir el sueño del estadio propio para el Chuncho. La información sobre el nido de la U es actualizada justo en la previa de un nuevo Superclásico ante Colo Colo en el estadio Monumental.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño salió muy molesto a criticar a la directiva de Universidad de Chile advirtiendo que los hinchas azules no son tontos para entender que, a su juicio, la situación es un plan bien orquestado.

“Ojalá lo hagan bien este año y que ese trabajo silencioso del que hablan se vea reflejado en resultados. Pero no crean que la gente es tonta. La gente no es tonta… en semana del Superclásico filtran una supuesta compra de terreno para un estadio. Las cosas no son casuales. Cuatro días antes de un partido ante Colo Colo, creen que con eso van a endulzar los oídos y la gente va a quedar más tranquila si el domingo pierden el Superclásico. No empiecen con estas filtraciones, que sabemos de dónde vienen. A cuatro días del Superclásico sale que la U está cerca de comprar un terreno”, dijo Caamaño.

El periodista agrega que “la gente ya no se compra el caramelo del estadio. La gente saca cuentas y hace cinco días el club estaba casi en quiebra y por eso tenían que cobrar 11 lucas por la galería, y ahora hay plata para comprar un supuesto terreno para el estadio, a días del Superclásico”.

Por su parte, Mauricio Pinilla sostuvo que “según mis contactos en Lampa esto no es real”, mientras Francisco Sagredo tuvo dardos puntuales para el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Los dardos de Sagredo a Clark

“En el fútbol, y aquí Michael Clark se puede sentir agredido por nosotros porque lo apuntamos a él, pero uno escucha su tono y pasó con Aníbal Mosa en Colo Colo y con Carlos Heller en la U”, manifestó Sagredo.

El comunicador agrega que “automáticamente saben de fútbol. De fútbol puede saber todo el mundo, pero de gestionar profesionalmente una institución que no es de una sola persona aunque haya comprado las acciones, es patrimonio de la sociedad. La U y Colo Colo son patrimonio de este país. No es llegar y comprar porque tienes el billete y decir aquí soy yo el que decido, y yo sé y me meto en la comisión de fútbol y veo qué jugadores y técnico llegan. Sólo pasa en la industria del fútbol. ¿Han visto a los jeques dueños del Manchester City hablar de fútbol? Se pasean para la foto, pero hay directores deportivos empoderados en esos clubes. En Chile tienes el billete, te compras un club y automáticamente sabes de fútbol”.

Pinilla complementa que “son patrones de fundo, creen que se las saben todas y finalmente no quieren tener gente capacitada”, mientras Sagredo sentencia que “ojalá Clark sea el presidente de la U que pase a la historia por lograr el sueño del estadio, se lo deseo de corazón. Otra cosa es de un día para otro hablar de técnicos, táctica, características de jugadores y lo que necesita o no el club. Cuando habla en primera persona, tipo ‘a mí me tiene contento’. ¿Qué es esto?”.