En Universidad de Chile vuelven las aguas turbulentas, esta vez sobre los hombros del arquero Hernán Galíndez. Ayer su representante manifestó que portero de la selección ecuatoriana no puede salir tranquilo a la calle ni hacer actividades cotidianas como ir al supermercado.

En Radio Agricultura, el periodista Cristián Caamaño abordó en extenso el tema y considera que hay cosas que no calzan. Incluso salió al baile el arquero reserva y canterano de los azules, Cristóbal Campos.

“Yo creo que a estas alturas, (Cristóbal) Campos demostró tener calidad, independiente si tiene personalidad o carácter. Yo creo que un portero con 20 años, con la calidad y madurez que él tiene, perfectamente puede ser el 1 de la U. Llegó Galíndez, un seleccionado ecuatoriano pedido por el técnico, y eso le jugó en contra en esa lucha, porque recordemos también que Campos demoró mucho en renovar, pero si Galíndez se quiere ir y llega una oferta de pase, le abre a la U una puerta para un cuarto refuerzo… yo lo transfiero”, dijo Caamaño de entrada.

Agregó que “cuando alguien no quiere estar en un lugar no tienes que forzarlo. Si las informaciones son ciertas, porque hasta ahora me gustaría escuchar a Galíndez, todos son trascendidos, Ahora sale el representante diciendo en La Tercera que no puede ir ni al supermercado. Yo voy al estadio a ver a la U y a Galíndez lo veo bajar del bus, nunca he escuchado un insulto contra él. No sé qué drama se está armando acá. ¿Es por el tema de Byron Castillo y Ecuador? No, no lo explica bien el representante”.

“¿Tú crees que alguien tiene marcado el rostro de Galíndez para que no pueda entrar a un supermercado? Él vive en una zona acomodada de Santiago donde los hinchas no te dicen absolutamente nada, salvo para saludarte. Donde vive no pasa absolutamente nada. Quizás se va a meter a un supermercado de la periferia donde están los hinchas archirrivales, que no lo deben conocer de cara”, complementó el rostro de Agricultura.

Y Caamaño fue enfático: “me permito poner en duda, no la cuña, si no que realmente esté pasando por momentos difíciles, lo que está diciendo el representante. Yo tengo la información que la U le ha prestado toda la ayuda, sobre todo cuando recibió las amenazas la señora. Le dijeron: oiga, vamos a hacer la denuncia, le traigo un PDI a la casa, pero nunca quiso hacer la denuncia”.

Asimismo, Caamaño recordó que la U no puede dejar partir al arquero a menos que sea una transferencia por más de 250 mil dólares, lo que permitiría a los azules optar por un cuarto refuerzo, ya sea para traer otro arquero o en otra posición.

“La U no puede dejarlo partir a préstamo o llegar a un acuerdo por su salida, porque si no, te quedas sin esa posibilidad del cupo. Si se quiere ir. Que traiga una oferta. La U necesita sólo 250 mil dólares para abrir el cupo”, expuso el reconocido periodista.

Cristián Caamaño sentenció: “pongan el rostro de Hernán Galíndez a los hinchas de la U y el 70% no lo reconoce. (…) ¿Qué tiene que ver Byron Castillo? ¿Ustedes creen que la gente sabe que Galíndez es Ecuatoriano? Insisto, donde vive es imposible que alguien le haya dicho algo. Si se quiere ir, que el representante traiga una oferta”.