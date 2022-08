Universidad de Chile se clasificó a los cuartos de final de la Copa Chile 2022 con triunfo por 1-0 ante Cobresal en la revancha, resultado que además permite a los azules cortar una racha de siete partidos sin victorias justo en la previa del Clásico Universitario contra la Católica.

Tras el duelo el entrenador Diego López no pudo sentarse en la conferencia de prensa porque fue expulsado en los minutos finales. La obligación recayó en su ayudante, el italiano Michele Fini.

“Disculpa la pronunciación, no hablo muy bien español. Para nosotros hoy lo más importante era el resultado, ganar el partido y clasificar a cuartos de final para empezar bien una semana que termina con el clásico universitario. El equipo necesitaba ganar para tomar confianza y entrenar de la mejor manera posible. Del punto de vista técnico no fue un partido lindo, queremos que el equipo juegue mejor, pero hay momentos donde no tenemos tranquilidad para manejar algunas situaciones, algo que mejorará en la medida que consigamos resultados. Por eso, para mí, era más importante hoy ganar que jugar bien”, manifestó Fini.

El asistente de López agregó que “nos pasó mucho que jugamos mejor que hoy y no ganamos. Ahora viviremos la semana de una manera diferente, no es fácil trabajar después de muchas veces que no conseguimos resultados positivos. El triunfo de hoy es un regalo para el míster, por su cumple. Estamos todos felices. Desde hoy tenemos que partir para trabajar más serenamente”.

Respecto a la expulsión de López por reclamos, dijo que “en la falta ellos intentaron sacar metros, llevar la pelota para adelante y tener un buen remate. Lo hicieron muchas veces. Diego explicó eso, no dijo nada malo (al árbitro)”.

Ya respecto al duelo contra la UC afirmó que “sabemos que el clásico es un partido importante para todos, para los jugadores, para el cub y para los hinchas. Es diferente, es muy delicado, pero siempre trabajamos de la misma forma, preparando el partido de la mejor manera posible, teniendo claro lo que queremos hacer en la cancha. Vamos a intentar ganar, ese es el objetivo. La presión siempre está. Como jugador y entrenador no jugué ningún partido sin presión, claro que hay unos que tienen más que otro, pero está siempre”.

El ex mediocampista italiano sentenció que “llegamos bien al fin de semana, sabiendo que tenemos que seguir trabajando y mejorando. Ante todo, del punto de vista del juego, tenemos que estar mejor que hoy. Hoy nos faltó tranquilidad, jugar más antes que tirar la pelota en algunas situaciones. Por suerte no sufrimos goles, pero nos vamos con más confianza”.