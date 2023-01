Año a año llegan diversos futbolistas al Campeonato Nacional. Hay algunos que logran hacerse un nombre, mientras que otros pasan al olvida rápidamente. Es el caso de Armando Cooper, jugador que llegó a Universidad de Chile en el 2018, pero que tras casi ni jugar, partió del CDA sin dejar recuerdos ni buenos ni malos. Sin pena ni gloria.

¿Qué fue de Armando Cooper?

El volante llegó a la U durante la primera parte del 2018, tras pasos por Árabe Unido de Panamá, Godoy Cruz de Argentina, Otelul Galati de Rumania, San Pauli de Alemania y Toronto de la MLS. Los Azules tenían el desafío de Copa Libertadores, pero fueron eliminados en fase de grupos y los resultados no llegaron, con lo que fue despedido el DT Ángel Guillermo Hoyos.

El jugador que llegaba con el cartel de seleccionado de Panamá, solo pudo jugar tres partidos en Universidad de Chile. Muy poco para evaluar su paso. Pese a que casi no jugó en los Azules, igual fue convocado al Mundial de Rusia 2018 con su país. Tras la cita planetaria, por su poca continuidad, dejó al Romántico Viajero para jugar en el Dinamo Bucarest de Rumania.

Maccabi Petah-Tikvah F. C y Hapoel Tel-Aviv F. C. en Israel fueron los clubes que defendió antes de volver de manera definitiva al Árabe Unido de Panamá en el 2021. En el 2022 sufrió una lesión de ligamentos cruzados, por lo que no ha vuelto a jugar, aunque sigue perteneciendo a los registros de ese club. De hecho, hasta el año anterior todavía jugaba por su seleccionado.

No dejaron buena imagen los panameños

Tras la partida de Cooper, en 2019 Universidad de Chile se la jugó por Gabriel Torres, delantero panameño que venía de una gran campaña en Huachipato, pero tampoco rindió. Solo un gol antes de dejar el CDA.