Universidad de Chile arranca la semana del Clásico Universitario con un tremendo dolor de cabeza. Este martes se conoció que Israel Poblete se lesionó en la práctica y es la gran duda para el duelo de este domingo con Universidad Católica.

El volante presentó problemas físicos en los entrenamientos y tendrá que ser sometido a exámenes para saber la gravedad de la molestia. De ello dependerá si será opción o no para el choque con los Cruzados, donde el Romántico Viajero se juega la opción de alcanzar el liderato de la tabla de posiciones.

Luego del triunfo frente a Everton, en Universidad de Chile celebraban tener a todas sus figuras a disposición. Sin embargo, en la práctica de este lunes las cosas se comenzaron a complicar en la zona de volantes, donde más se ha repetido el esquema.

Así lo reveló Emisora Bullanguera, donde señalaron que Israel Poblete presentó problemas en uno de sus tobillos. De hecho, se habla de un posible esguince de parte del mediocampista, lo que lo puede dejar fuera del Clásico Universitario.

Si esto se llega a concretar, será un tremendo dolor de cabeza para Mauricio Pellegrino, quien ha evitado mover mucho su once estelar. Según detalló Cristián Cavigol Cavieres en la última edición de RedGol en La Clave, si no está el volante ya hay uno esperando en al banca.

Pero ese no es Darío Osorio. Si bien la Joya volvió a las citaciones, no sumó minutos ante Everton ante el buen momento de Lucas Assadi. Si no está Israel Poblete, todo apunta a que será Jeison Fuentealba quien asuma ese rol en el mediocampo y así no dejar muy resentida la base azul.

Universidad de Chile espera a conocer en las próximas horas el verdadero estado de Israel Poblete y así saber si podrá tenerlo en el Clásico Universitario. El Bulla no quiere dejar pasar la oportunidad de ser líder tras años en el fondo y espera, ante la UC, dar ese golpe de autoridad.