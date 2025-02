Universidad Católica sufrió un duro tropezón en la segunda fecha de Copa Chile. El elenco de San Carlos de Apoquindo cayó por 2-1 ante San Luis y de inmediato reaparecieron los fantasmas en torno al proceso de Tiago Nunes.

Es que al brasileño se le dio en el gusto con los refuerzos y se trajeron a nombres de categoría como Gary Medel y Eduard Bello. Por lo mismo, preocupa la caída ante un equipo de Primera B, pensando que en este 2025 nuevamente buscarán avanzar hasta la fase de grupos de Copa Sudamericana.

ver también San Luis de Quillota sorprende y derrota a la UC con goles rápidos en el redebut de Gary Medel

“Es una vergüenza”, lanzó de entrada Óscar Lihn en conversación con Redgol. “Nos ganó bien San Luis, leyeron muy bien el partido. Mientras que la UC tuvo un muy mal partido de Catolica. Ahora hay que traer a un jugador de categoría, para que alimente a zampedri”, recalcó el multicampeón con los cruzados.

Mismo análisis de René Valenzuela, quien hasta pidió cuidar a ciertos referentes y no arriesgarlos de forma innecesario. “Lo preocupante es que el equipo no pudo darle vuelta. Después con la expulsión no pudo remontarlo. Yo hubiese preferido guardar a Gary Medel. La UC no está mostrando lo que se espera con este plantel”, sentenció a RG.

La UC desata las dudas tras caída ante San Luis

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Los dirigidos por Tiago Nunes ahora buscarán su revancha el próximo viernes 7 de febrero cuando reciban a Unión La Calera. Cabe consignar que no contarán con los jugadores que fueron llamados a la selección, por lo que tendrá varias bajas como Thomas Gillier, Daniel González, Branco Ampuero y Alfred Canales.

