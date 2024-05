Nicolás Castillo está en el centro de la polémica en Universidad Católica. Los vulgares gestos del delantero en el clásico universitario siguen dando vuelta en el medio, sobre todo porque en el plantel cruzado todavía no existe un total rechazo a las actitudes del formado en casa.

Así por lo menos quedó demostrado con las palabras de Cristián Cuevas, quien en conferencia de prensa lanzó que “el club ya se manifestó con el tema y personalmente me guardo mi opinión. Pero en las redes puede hacer lo que quiera, está fuera de su trabajo”.

“Como plantel sentimos una gran baja no tenerlo en el camarín, pero sabemos que salió todo bien con la operación”, agregó el Cimbi en torno a Castillo.

Pues buen, estas declaraciones no cayeron para nada bien en Orlando Aravena, quien en charla con el sitio BolaVip declaró que “está pésimo, pésimo porque no vives en la selva. No, no, muy mal. Ahora, si él escribe lo que quiera y lo que le nazca, se tiene que atener a las consecuencias de lo que significa vivir en una sociedad”.

“Cualquier tipo de apoyo para la situación de Nicolás Castillo no tiene posibilidad ni siquiera de conversarse. Estuvo mal, muy mal. Chao se acabó. Hay gente que le parece el descueve esas actitudes, pero para mí es una vulgaridad”, concluyó.

Cabe recordar que Nicolás Castillo viajó recientemente a España para una intervención quirúrgica que consiste en una tendoscopía aquileana. De esta manera, si llega a caer algún castigo, bien podría pagarse durante la rehabilitación del atacante.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

El próximo duelo de los cruzados será ante Cobreloa este sábado 25 de mayo a partir de las 17:30 horas. Los loínos vienen de igualar 2-2 ante Deportes Iquique y marchan duodécimos en el torneo con 14 puntos.

