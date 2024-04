José Pedro Fuenzalida ya lleva poco más de un año viviendo en Estados Unidos tras colgar los botines. El emblema de Universidad Católica se fue a Norteamérica primero a ver alguna opción de jugar en la MLS y, como al final no tuvo ofertas, decidió quedarse un tiempo con su familia por esas tierras.

Sin embargo, esta aventura por esa parte del mundo está cerca de llegar a su fin. El Chapa pegará la vuelta a Chile en unos meses más, ya que sus hijos lamentablemente no se acostumbraron nunca a vivir en Estados Unidos.

En conversación con LUN, el Chapa declaró que “definitivamente, mis hijos no se hallaron viviendo allá. No se acostumbraron. Los tres mayores nos han dicho que echan de menos a sus primos, a sus amigos, a los abuelos. Con María Jesús los entendemos y por eso es que ya estamos planificando el retorno a Chile. Acá está nuestro lugar como familia”.

“Cuando me retiré siempre pensamos con mi señora que sería bueno como familia irnos de Chile porque necesitábamos hacer la transición que significaba para mí dejar el fútbol, la alta competencia para conectarme con ella y con mis hijos en esta nueva etapa. En ese sentido, creo hicimos ese cambio porque logramos una gran unión como familia y en lo personal tuve la posibilidad de participar en la crianza de mis hijos, de ir a dejarlos todos los días al colegio, de prepararles el desayuno, de cambiarle pañales a la Noelia”, agregó.

¿Y extrañó el fútbol en estos meses? Sorpresivamente el Chapa ha disfrutado esta etapa alejado de las canchas, a tal punto de asegurar que no ha echado para nada de menos la actividad.

“Le digo la verdad: no echo ni un poco de menos jugar. Nada, nada. Hace poco me metí en una liga, pero no he sido muy constante. Veo poco fútbol además. Lo único que no me pierdo son los partidos de la Católica. Esos los veo todos porque soy hincha de la UC”, declaró.

A la hora de hablar de su querida Católica y estos discretos meses que ha vivido el club, el ahora ex jugador afirmó que “falta alcanzar rendimiento. Con los jugadores que tiene, la UC debería estar fácil peleando el título. Hay que sacarle provecho al plantel que hay”.

Por úlitmo, Fuenzalida desclasificó que estiró un poco más carrera como jugador, justamente por expresa petición de la UC. “Mi idea era retirarme del fútbol a fines de 2021, pero extendí mi carrera porque me lo pidieron en el club. Ya retirado, de nuevo me preguntaron si quería volver, pero les dije que no. Al igual que a un par de clubes chilenos que me sondearon el año pasado. Mi historia como futbolista ya la cerré”, concluyó.

¿Qué números tuvo José Pedro Fuenzalida en Universidad Católica?

Decir que Fuenzalida es uno de los máximos ídolos de la UC no es casual. Sumando sus dos etapas en el club (2004-2007 y 2016-2022), el Chapa jugó 349 compromisos, anotando 53 goles y entregando 67 asistencias.

Con Católica el carrilero ganó siente títulos de Primera División y cuatro Supercopas de Chile. Además, a nivel de selección, fue parte de los títulos de Copa América del 2015 y 2016.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.