Universidad Católica está atravesando un complejo panorama por la situación contractual de Gonzalo Tapia. El delantero de 22 años termina contrato en diciembre, no ha renovado y, para más remate, tiene ofertas concretas para marcharse en el presente mercado de pases.

Esta situación tiene a los precordilleranos en un verdadero problema. O venden a Tapia ahora sin posibilidad de reemplazarlo (el libro de pases del fútbol chileno ya está cerrado) o dejan que se vaya en diciembre a costo cero.

En la UC alzaron al voz al respecto, siendo José María Buljubasich, gerente deportivo del club, el encargado de dar un poco de certezas en este mar de dudas. Pese los trascendidos, el Tati descartó alguna crisis con el jugador y dejó en claro que seguirán trabajando para llegar a un acuerdo.

“Con Gonzalo venimos hace casi un año y medio intentando extender el contrato, que es lo que hacemos con todos los jugadores. No hemos podido llegar a un acuerdo, es una realidad; seguimos conversando”, afirmó el dirigente.

En ese sentido, Buljubasich declaró que “llegaron algunas ofertas, de las cuales, dado el tiempo donde no se puede reemplazar, no se tomaron. Vamos a seguir conversando para llegar a un acuerdo, una extensión, la posibilidad de que Gonzalo sea vendido en diciembre o más adelante”.

“Somos optimistas de que se puede llegar a un acuerdo y si no seguiremos trabajando. Más allá de conversaciones, no hay ni crisis ni conflicto con Gonzalo. Cada uno dentro de su postura y lo que busca toma decisiones, pero no hay problemas en ese sentido”, concluyó.

Gonzalo Tapia ha jugado 107 minutos en sus cinco años en el primer equipo de Universidad Católica. | Foto: Photosport.

Gonzalo Tapia en este 2024 ha jugado 23 partidos, siendo 19 por el Campeonato Nacional, tres por Copa Chile y uno en la Sudamericana. Lleva ocho goles y tres asistencias en 1.640 minutos de acción.

Sumando sus cinco años en el primer equipo cruzado, Tapia acumula 107 compromisos jugados con 19 tantos y nueve asistencias. En todas estas temporadas ha ganado dos títulos nacionales y una Supercopa de Chile.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

El próximo encuentro de la UC será ante Audax Italiano este domingo 18 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. Los itálicos vienen de empatar 1-1 ante Unión Española y marcha 13° con 18 puntos en el torneo.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.