Juan Tagle fue apuntado directamente por Nico Castillo una vez que el centrodelantero terminó su contrato con Universidad Católica. Entre otras cosas de las que habló, el ariete surgido en las divisiones inferiores de los Cruzados acusó al presidente de haberle sacado en cara una operación.

Precisamente eso le pareció injusto al mandamás de Cruzados SADP. “Me dio mucha pena leer esas declaraciones. Me quiero quedar con ese Nico Castillo que nos emocionó a todos los cruzados. Que fue bigoleador, salió al extranjero y generó recursos importantes, como lo dijo él”, aseguró Tagle en una conversación con Los Tenores de ADN.

“Siempre seguí su carrera afuera, mantuve contacto con él, hicimos esfuerzo de ayudarlo. Entrenó mucho tiempo antes de poder ofrecerle un contrato. En esto nunca hemos cambiado las reglas: los jugadores juegan lo que el cuerpo técnico decide que jueguen”, expuso el abogado. Es decir la responsabilidad de los pocos minutos de Castillo recayó directamente en el brasileño Tiago Nunes.

Y prosiguió. “Le dimos todo el apoyo. La decisión que no le gusta fue exclusivamente deportiva, no ofrecimos la renovación. Vivimos situaciones difíciles con él, algunas se saben y otras no, pero eso no tuvo impacto en lo deportivo”, insistió Juan Tagle.

Tiago Nunes también intentó frenarlo en el Clásico Universitario del segundo semestre. (Andrés Piña/Photosport).

“Específicamente a esa frase, que le saqué en cara una operación. No puede ser más injusta esa frase. Jamás le saqué en cara una operación. En medio de una conversación larga. Después del Clásico Universitario, se fue a España a operar”, introdujo el mandamás de Cruzados SADP sobre este tema.

Tagle le responde al Nico Castillo: “No le saqué en cara la operación como él lo presentó”

Juan Tagle se explayó para responder los dichos del Nico Castillo. “Me tomo esta oportunidad para dar una pequeña versión de los hechos sin ánimo de entrar en una polémica con un jugador muy querido por los hinchas”, dijo, siempre en conversación con ADN Deportes.

“Cuando volvió nos reunimos para manifestarle preocupación por la imagen que proyectó. Él se quejó mucho que no lo apoyamos en ese tema. Y lo único que le dije a Nicolás fue que lo hemos apoyado siempre. Le di muchos ejemplos y uno fue este: cuando el cuerpo médico con tu representante estimaron que era importante ir a España a operarte no lo dudamos un segundo y lo aprobamos”, admitió.

Juan Tagle, el presidente de Cruzados SADP. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Agregó que “eso no es sacar en cara una operación a España como él lo presentó. Es decir que lo ayudamos hasta el final. Claro uno puede tergiversar esa frase, algunos hinchas se enemistan con la dirigencia. Son los gajes del oficio no más. Me quedo con Nicolás Castillo jugador. Espero poder conversar con él, esa conversación fue muy larga. Él no estaba contento”.

Fernando Zampedri intenta frenar al Nico Castillo. (Pepe Alvujar/Photosport).

Habrá que ver dónde sigue su carrera Nicolás Castillo, quien aseguró que le gustaría continuar activo, pero que difícilmente juegue por otro club en el fútbol chileno.