Sebastián Pérez dejó Universidad Católica y se convirtió en nuevo refuerzo de Palestino, otro de los equipos de Copa Sudamericana. De hecho, ambos elencos se enfrentarán en la fase previa. Ahora, el portero cuenta cómo se dio su salida de la precordillera.

En diálogo con LUN, el guardameta comentó que desde el cuadro universitario le “avisaron que tenían otras prioridades en el arco en 2025”, pero criticó la fría manera en que se gestó su despedida. Acusa que solo Tiago Nunes, DT del equipo, le habló.

“Con Tiago siempre tuve buena relación y me habló de frente. Nada que decir de él. Es un gran tipo y un buen entrenador”, dijo, agregando que “fue frío el modo que utilizó U. Católica para decirme que mejor buscara club. Tati Buljubasich se lo dijo a mi representante (Mauricio Valenzuela) y él me lo dijo a mí. En definitiva, nadie del club me lo dijo a mí cara a cara. Mandaron el recado”.

Tras su adiós, eligió partir a Palestino por sobre otra opción que tenía en Deportes Iquique. “En esta ocasión privilegié, entre otras cosas, permanecer en Santiago. Igual para mí, Iquique es un club lindo, un ejemplo, porque la familia Rossi lo gestiona muy bien. Y tiene una hinchada fantástica”, contó.

Sebastián Pérez contó los detalles de su salida de U. Católica | Photosport

Sebastián Pérez explica el año de U. Católica

Además, Sebastián Pérez analizó el año que tuvo U. Católica. “No supimos dar el golpe cuando pudimos. Hubo una fecha en que, si ganábamos, quedábamos punteros y no ganamos. Comparados con Colo Colo y la U, que hicieron una segunda rueda extraordinaria, fuimos irregulares“.

A nivel personal, repasó que “Católica me trajo de vuelta tras la partida de Matías Dituro. Comencé jugando los amistosos de verano, pero en marzo volví a lesionarme y ahí entró al arco Thomas GiIlier, quien jugó muy bien”.

“Cuando me recuperé, Tiago me dijo que estaría en las convocatorias, pero que Gillier sería titular hasta que él decidiera lo contrario. Lo encontré perfecto y apoyé a Thomas. Un día, Tiago se me acerca y me dice que yo jugaría. No me dijo la razón, aunque a los periodistas les señaló que yo tenía más experiencia para enfrentar los tramos finales”, concluyó.