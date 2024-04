Pinilla le para el carro mal a Zampedri: "Los jugadores de equipo grande no podemos quejarnos del arbitraje"

Fernando Zampedri calentó el próximo clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, que se toma este fin de semana por el Campeonato Nacional. El delantero cruzado reclamó contra el arbitraje entre críticas a los réferis por una supuesta parcialidad a la hora de los cobros.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por el ex delantero Mauricio Pinilla, quien salió al paso de Zampedri reconociendo que los equipos grandes como la Católica, Universidad de Chile y Colo Colo, la tienen siempre un poquito más fácil.

“Ay, Toro Zampedri… nosotros que somos jugadores de equipos grandes, que hemos tenido toda la experiencia ya. No podemos quejarnos del arbitraje. ¡No podemos!”, dijo Pinilla en Deportes en Agricultura.

El ex de la U y la selección chilena le mandó a decir a Zampedri que “yo creo que no estamos en condiciones de exigirle mucho al arbitraje, porque generalmente se nos da una mano”.

Caamaño y Pato Yáñez tampoco compran

Sobre la misma, Cristián Caamaño expuso que “el año pasado, no un equipo favorecido, porque decir favorecido pareciera ser… Uno de los equipos cuyos rivales recibieron más expulsados, fue Universidad Católica. El año pasado no más, teniendo la UC una muy mala campaña”.

Agregó que “este año, en el partido contra Audax Italiano, le expulsaron Canales a Católica y después le expulsan dos jugadores al Audax. Entonces, si el árbitro quisiera perjudicar expulsa al que hace la falta y no al segundo que va a reclamar”.

“Si vamos a ver todas las cosas malas, veámoslas todas. De un lado y la del otro. Cuando tú te pones en este plano a criticar a los árbitros… ¿qué quieres conseguir? Ablandar, viene un partido duro en el que se van a cometer faltas, quiere que el árbitro no se vea influenciado porque juegan contra Colo Colo. Lo quiere predisponer. Es una estrategia de predisposición al arbitraje para que no le sancionen todo a la Católica”, concluyó el periodista.

Por su parte, Patricio Yáñez sentencia que “esto es más antiguo que sentarse en una silla. (…) Y no es una ayuda a los equipos grandes, que no se mal entienda. Es la presión, el público. Lo condiciona como a todo ser humano. No es que haya una ayuda por un pago o que después se devuelvan favores, no”.

¿Cuándo se juega el clásico entre la Católica y Colo Colo?

Universidad Católica recibe a Colo Colo este sábado 20 de abril, desde las 17:30 horas en el estadio Santa Laura, por la novena fecha del Campeonato Nacional 2024.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.