Pellicer abronca a la UC por la goleada: "Si quiere cuidar a un DT que no ha venido sólido..."

Jorge Pellicer estuvo muy pendiente al duelo de la UC, que cayó goleada ante Sporting Cristal en el primer amistoso de pretemporada. Los Cruzados escogieron ir a Perú para llevar a cabo la parte más fuerte de los trabajos. Pero también para sumar rodaje en cancha.

Aunque el duelo ante los Cerveceros evidenció demasiada distancia entre uno y otro equipo. El cuadro limeño comenzó su preparación el 14 de diciembre, mientras que Universidad Católica llevaba apenas seis días de entrenamientos cuando se enfrentó a los celestes.

Para Pellicer, DT que fue campeón con la Franja en el Torneo de Clausura 2005, esto fue un descuido de la institución. Así lo marcó en el panel de De Fútbol se Habla Así en DSports. Ahí dejó su opinión respecto de esta experiencia, que tuvo algunas cuestiones positivas: el regreso de Nicolás Castillo y los estrenos de Nicolás Letelier y Martín Hiriart.

“Si alguien quiere cuidar a un entrenador que no ha venido sólido por lo que sea no le pone un partido internacional contra un equipo que tiene un rodaje, en el extranjero, para vivir esto”, apuntó Pellicer. Para el experimentado estratego, también campeón con Huachipato, no había paridad en los tiempos. Y eso quedó demostrado en el campo de juego.

Tanto en la UC como en los Acereros, Pellicer contó con Nicolás Núñez en el plantel de jugadores. “Hay responsabilidad de él sin duda, pero la directiva cruzada debe tener mucho cuidado”, apuntó también Pellicer, quien fue mediocampista de Audax Italiano durante gran parte de su carrera de futbolista.

Pellicer le da un raspacachos a la directiva de la UC por la goleada en Perú

Jorge Pellicer le pegó a la plana mayor de la UC luego de esta goleada en contra. Fue entonces que se sumó a la discusión el periodista Marco Escobar. “Yo sé que esta gira y estos partidos fueron por petición de Nicolás Núñez. Sé que la idea original es de él”, contó Escobar.

“Les puedo asegurar que él fue quien le dijo que quería hacer la pretemporada en Perú”, manifestó también el reportero que cubre el día a día de la Católica. Por cierto, hubo respuesta de Pellicer. Aunque con cierta duda respecto de que haya sido todo resorte del estratego.

El ex DT cruzado, de Universidad de Concepción y Deportes Iquique marcó su parecer. Pero sin ser tajante. “Si es así, es un error de Nicolás. Pueden aparecer las informaciones, pero uno sólo sabe en la mesita donde se tranzó el asunto”, culminó Pellicer.

Según supo RedGol, Universidad Católica recibió una suma de dinero que consideraron importante para disputar los amistosos que tiene pactados en el vecino país. El siguiente será otro de los grandes peruanos: Alianza Lima, cuadro al que se medirá el domingo 21 de enero.

