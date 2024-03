Universidad Católica está teniendo un arranque de temporada 2024 para el olvido, y aquella situación que le costó caro a los cruzados, porque despidieron al entrenador Nicolás Núñez tras la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Coquimbo Unido.

La partida del DT no levantó el ánimo en el camarín de la UC, porque este lunes volvieron a sumar una derrota, y fue estrepitosa, porque cayó ante Everton por 4-2 con Rodrigo Valenzuela como interino.

Luego de la dura caída en Santa Laura dio la cara uno de los referentes del plantel, porque habló Nicolás Castillo, quien de paso le ofreció disculpas al cesado estratega.

“Estamos muy tristes por esa situación, ya que quedaron cinco personas sin trabajo. Al primero que culpan es al técnico, pero nosotros tenemos la responsabilidad porque entramos a la cancha. Esta semana espero hablar con él y pedirle perdón, ya que por nosotros él estaba fuera de aquí. Siempre dio lo mejor y tuvimos una excelente relación”, dijo el Nico en Independencia.

Felicidad a medias por su gol

Pese a la derrota, el partido ante Everton fue importante para Nico Castillo, debido a que contra los ruleteros volvió a marcar un gol oficial con la camiseta de Católica.

“Hoy el equipo no juega como queremos, no estamos dándole alegrías a la gente. Estoy feliz por volver a marcar, pero igual triste porque los resultados no se están dando”, señaló el ex seleccionado nacional.

“Nosotros entrenamos todos los días con alta exigencia. Nadie viene acá queriendo perder, todos queremos ganar y dar alegría a los hinchas, pero el fútbol es así y tenemos que seguir”, cerró.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.