Mario Salas y Nicolás Castillo tienen una relación especial. El técnico apostó por el delantero en el Mundial Sub 20 del 2013 y luego fue quien lo pidió de vuelta a Universidad Católica en 2016, donde fueron bicampeones y el originario de Renca se coronó como goleador dos semestres seguidos.

Precisamente por la amistad que los une desde hace más de una década es que el Comandante se mostró pletórico por la posibilidad de volver a ver jugar a Nico. Y es que su eventual regreso a las canchas con la UC en el Campeonato Nacional 2024 parece ya estar sellado.

En conversación con el programa De Fútbol se Habla Así de DSports, Mario Salas aseguró que ver de nuevo a Castillo jugando “sería espectacular. Pese a que no soy una persona que lo está llamando de forma constante, por lo que vivimos juntos en la Sub 20 y después en Católica, a mí con Nicolás me une una relación especial”.

“Sé la clase de persona de la cual estamos hablando. Conozco al Nicolás Castillo luchador, al guerrero, al tipo que se sobrepone a los problemas y es un ejemplo de vida. Me pasa que si él vuelve a jugar, después de todo lo que ha jugado, es un ejemplo de vida y a seguir”, añadió.

Precisamente por ese motivo es que Salas le dio un espaldarazo a su nivel. “Para mí, que lo estimo y lo quiero mucho, es lo mejor que le puede pasar a él y al fútbol chileno. Tener a Nicolás en un buen momento, que pueda estar a la altura de rendimiento del fútbol profesional, sería un agrado”, comentó.

“Me encantaría y me emocionaría mucho verlo jugar, y sobre todas las cosas, nos mostraría lo que es ser Nicolás Castillo realmente. Ese luchador, guerrero, que no se rinde, que va para adelante y se atreve a ir contra todo. Eso es un ejemplo de lucha a seguir, para tener en cuenta siempre”, sentenció Salas.

El originario de Renca no juega un partido oficial desde el 15 de enero del 2022. Castillo fue operado en 2021 por una lesión en el tendón del recto femoral; sin embargo, una trombosis luego de la cirugía puso en riesgo su vida y lo tuvo no solo lejos del fútbol, sino que cerca de la muerte.

Necaxa, en 2022, fue el último club que contó con sus servicios. Desde agosto del 2023 que está entrenando con el plantel de honor de Universidad Católica con el fin de ponerse a punto y volver, eventualmente, al fútbol. Esa oportunidad podría cerrarse de cara a 2024.

