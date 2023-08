Los detalles de la llegada de Nico Castillo a la UC: "Él pidió no ser inscrito"

Nicolás Castillo concretó su deseo de volver a Universidad Católica, aunque habrá que esperar para verlo nuevamente en una cancha. El delantero, que no suma fútbol desde hace más de un año, entrenará con el primer equipo para así preparar su regreso oficial en 2024.

Fue el jugador quien no quiso ser inscrito para la segunda parte del Campeonato Nacional. Así lo reveló Marco Escobar, periodista de D Sports. “Hará todo menos jugar. No fue inscrito porque él pidió no ser inscrito ni para el torneo ni la Copa Chile”, confirmó.

“Esto es algo que viene tratándose hace por lo menos dos meses y hubo una conversación cara a cara entre Tati Buljubasich y Castillo. Fue Jaime Rubilar el que acercó a ambas partes, al jugador y al gerente deportivo”, explicó sobre cómo se gestó la llegada del artillero.

“No tengo la certeza de que lo iban a inscribir, pero el jugador, cuando se empezó a considerar el tema, dijo desde el primer minuto que no quería inscribirse. Sí quería compartir todo lo que pudiera hacer con el primer equipo y que en diciembre se volviera a analizar su inscripción”, aclaró.

Con todo esto, y luego de más de un año sin pisar una cancha, el delantero debe trabajar para ser considerado nuevamente a fines de este año. Por lo menos, tiene la aprobación del técnico Nicolás Núñez para trabajar estos meses junto a su plantel.

“Hay que encontrar el mejor momento para que Castillo se sienta valorado y pueda retomar ese entrenamiento que lo vuelva a ser un jugador competitivo. Un tipo tan importante como él en el club, no tengo dudas que tendrá una buena recepción”, dijo el DT hace unos días.