Leenhan Romero: La "joya" de la UC que es figura para Venezuela en Mundial Sub 17

La selección de Venezuela tuvo un estreno soñado en el Mundial Sub 17 que se disputa en Indonesia, pues en el marco del Grupo F, goleó por 3-0 a Nueva Zelanda, con destacada actuación de una “joya” que milita en el fútbol chileno, específicamente en Universidad Católica.

El encuentro se abrió para la Vinotinto, gracias a la anotación de David Martínez (29′) con un remate de larga distancia; precisamente este jugador salió del campo en el entretiempo por lesión, para darle su lugar a Leenhan Romero, nacido el 1 de noviembre del 2006, y que pertenece a Los Cruzados desde 2018.

El ingreso del valor de la UC fue clave para que Venezuela sentenciara el encuentro, ya que el mediapunta se apuntó con un doblete, sobre el final de la brega, en los minutos 87′ y 90′, para decretar el 3-0 definitivo sobre Nueva Zelanda, y sumar sus primeros tres puntos en el Mundial Sub 17.

El próximo desafío para el elenco sudamericano, con las chances de que Romero pueda ser titular, aunque todo depende del estado de Martínez, será este miércoles 15 de noviembre, desde las 06:00 horas (de Chile), ante México, que viene de perder ante Alemania por 1-3.

¿Cuál es su historia en Los Cruzados?

El propio jugador reveló en entrevista con el sitio oficial de la UC que “estaba en una filial en Quillicura. Al mes hubo un torneo en La Serena, tras el que me enviaron a probarme a Católica. Llegué a entrenar, estuve una semana a prueba y gracias a Dios quedé. Estuve seis meses sin jugar por temas de documentación, pero seguí entrenando y cuando pude jugar, las cosas se fueron dando solas”.

En esa línea, Romero agrega que “me llamaron a un torneo en Bolivia y no pude ir por documentación. Me volvieron a citar a un módulo antes del Sudamericano y se solucionó todo: pude viajar a Venezuela y gracias a Dios me citaron al torneo”.

¿Tiene contrato con la UC?

El volante firmó, el pasado 9 de mayo, su primer contrato profesional con La Franja, pese a que no ha sido parte del plantel durante la presente campaña, aunque se espera que con la vitrina del Mundial Sub 17, pueda tener, a futuro, minutos con el Primer Equipo.

¿Lo ven a Leenhan Romero como futuro jugador de Universidad Católica? ¿Lo ven a Leenhan Romero como futuro jugador de Universidad Católica? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.