La dura derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido tiene los ánimos encendidos en Universidad Católica, porque la caída significó la eliminación de la Copa Sudamericana en la primera ronda.

Un duro golpe que aumenta las críticas que venía acumulando el técnico Nicolás Núñez, que para muchos quedó colgando en su cargo para los próximos desafíos de la UC.

Pese al último triunfo en el Campeonato Nacional ante Palestino, los malos resultados de la pretemporada, además ahora en el plano internacional, comienzan a pasarle la cuenta.

Así también lo entienden referentes del club en conversación con Redgol, quienes aseguran que ya no hay nada que hacer y que el equipo debe cambiar el rumbo para salir a flote.

No le encontró la vuelta

El histórico Oscar Linh asegura que tuvo unos minutos de esperanza con Universidad Católica, pero que de una vez por todas hay que cortar todo el proceso.

“Una vergüenza, no llegaron ni al arco, en el primer tiempo ni un tiro al arco. Claro que duele, tenía un poco de esperanza, no tanta, pero pensé que se podía arreglar, pero ya no le encontró la vuelta y no se la va a encontrar”, explicó a Redgol.

En ese sentido, asegura que la palabra del entrenador queda mal, porque el equipo no rinde y quedó demostrado ante Coquimbo Unido.

“No se da cuenta quién puede o no jugar. No se rescata a nadie. Un equipo que pelea por ir a una copa internacional no puede no llegar al arco. Qué situación tuvo Zampedri. No le encontró la vuelta”, precisó.

No demuestra nada

Jorge Coke Contreras también está decepcionado, pero asegura que son varios partidos que la UC no viene mostrando algo bueno.

“En realidad mal. Lógicamente es lo que digo, lo había visto con Ñublense, que no me gustó para nada. Con Palestino no hizo gran partido, pero ganó, pero esto era para marcar una mejora, pero no hay caso, no se dan las cosas a favor del equipo ni del cuerpo técnico”, explicó

“No sé si es para tener más paciencia, el fútbol es así. Pucha, creo que la tiene complicad porque necesita demostrar algo más, porque Católica es protagonista y así, de esta manera, no demuestra nada”, enfatizó.

Los jugadores no le creen

Para René Valenzuela todo tiene que ver con que los jugadores ya no entendieron al técnico, por lo que la relación es muy compleja y así no se puede avanzar en Católica.

“Creo que se tiene que ir, hace tiempo digo que el problema es ese. Los jugadores son los que no creen el cuento y hay que poner a alguien que le crean”, comentó.

“Católica no jugó con las ganas que jugó Coquimbo. Vemos un plantel que se tiene que notar y no se notó nada. Merecido el triunfo de Coquimbo, pero Católica tiene que tomar decisiones con respecto a la banca”, finalizó.

